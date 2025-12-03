OTW by Vans x Gallery Dept.: quando l’arte incontra la cultura skate

Vans presenta una nuova collaborazione esclusiva che unisce creatività, artigianalità e spirito ribelle. OTW by Vans x Gallery Dept. celebra infatti l’incontro tra la storica identità di Vans e l’approccio artistico di Gallery Dept., marchio fondato a Los Angeles dall’artista e designer Josué Thomas. Il risultato è una rivisitazione del modello Authentic 44, simbolo intramontabile della cultura skate e street americana.

La collezione nasce con l’obiettivo di fondere due mondi: la spontaneità dell’arte e la cura tipica della manifattura classica. Ogni paio di scarpe è unico, caratterizzato da un’estetica meticolosamente dipinta a mano, dove le gocce di vernice scorrono a cascata sulla punta e leggere tracce di grasso conferiscono profondità alla tomaia e ai bordi laterali. I fianchi e il tallone, lasciati volutamente puliti, diventano la base neutra che esalta l’unicità della parte superiore.

L’imperfezione diventa quindi sinonimo di autenticità. L’intera collaborazione vuole rendere omaggio al processo creativo più che al prodotto finale, celebrando quel momento di sperimentazione libera che spesso definisce l’identità di un artista. La scritta “Art That Kills”, che compare sul nastro laterale, incarna questa filosofia: un’espressione diretta, provocatoria, che riflette la visione indipendente e coraggiosa condivisa dai due brand.

OTW by Vans rappresenta l’anima più evoluta e sperimentale del marchio californiano. È la piattaforma dove Vans esplora i confini del design, collaborando con figure chiave del mondo dello skateboarding, dell’arte, della moda e dell’intrattenimento. Gallery Dept., dal canto suo, si distingue per un approccio sartoriale che unisce moda, riuso e arte contemporanea, reinterpretando ogni capo come un’opera in continua trasformazione.

Come recita la filosofia del brand americano, “Collaborare. Creare. Ribellarsi.” — un motto che trova in questa collezione una delle sue espressioni più autentiche. Dalla prima pennellata al prodotto finito, ogni dettaglio racconta una storia fatta di spontaneità, libertà e rispetto per il processo artistico.

La collaborazione OTW by Vans x Gallery Dept. sarà disponibile dall’11 dicembre sul sito ufficiale di Vans e presso i rivenditori selezionati OTW by Vans e Gallery Dept. in tutto il mondo. Una collezione che non si limita a reinterpretare un modello iconico, ma ambisce a trasmettere un messaggio: l’arte, come lo skate, è un atto di ribellione creativa che non conosce confini.