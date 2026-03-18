Connect with us

Hi, what are you looking for?

Moda

PANDORA: storie Disney da indossare

Published

Romanticismo, magia e storytelling: è questo il cuore della nuova collezione Pandora x Disney, una linea che unisce il fascino intramontabile delle fiabe alla raffinatezza della gioielleria contemporanea. La collaborazione tra Pandora e Disney continua così a conquistare gli appassionati, trasformando ricordi e emozioni in creazioni da indossare ogni giorno.

L’obiettivo della collezione è chiaro: celebrare il potere delle storie e la loro capacità di accompagnarci nel tempo. Ogni charm diventa un piccolo scrigno simbolico, capace di racchiudere momenti, sogni e legami personali. Non si tratta solo di accessori, ma di veri e propri frammenti narrativi che prendono forma attraverso dettagli curati, lavorazioni raffinate e richiami immediati all’immaginario Disney.

La forza della linea Pandora x Disney risiede proprio nella sua capacità di coniugare estetica e significato. I personaggi iconici e i simboli più amati vengono reinterpretati in chiave contemporanea, mantenendo intatta la loro carica emotiva. Ogni gioiello diventa così un ponte tra passato e presente, capace di evocare ricordi d’infanzia e, allo stesso tempo, di adattarsi allo stile quotidiano.

Particolare attenzione è riservata ai dettagli: smalti luminosi, incisioni delicate e giochi di luce contribuiscono a creare pezzi unici, pensati per durare nel tempo. È questa cura artigianale che consente alla collezione di distinguersi nel panorama della gioielleria, rendendola ideale sia come regalo sia come scelta personale.

In this article:, , , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Giochi

FarmCon 26: il decimo anniversario di Farming Simulator si terrà presso Volvo a Konz

Spettacolo

Chiello emoziona l’Ariston con un omaggio a Luigi Tenco e annuncia il “Chiello Club Tour 2026”

Spettacolo

Fabrizio Moro torna al Festival di Sanremo: duetto speciale su “Portami Via” 

Test

Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid: la nostra prova su strada

Spettacolo

Sanremo 2026: Spotify svela gli artisti più ascoltati e l’effetto del Festival sugli streaming

Spettacolo

GERMI’N’JAZZ torna a Milano con Elektro Dixie: il dialogo tra passato e futuro del jazz

Spettacolo

LEO GASSMANN: disponibile da ora il pre-save di “NATURALE”, il nuovo album “VITA VERA PARADISO” in arrivo il 10 aprile

Test

Nuova Tesla Model Y: la nostra prova su strada

Spettacolo

Sanremo 2026 conquista Spotify: la playlist più ascoltata al mondo

Spettacolo

“World War II con Tom Hanks”: la nuova epica docuserie di HISTORY Channel sulla Seconda guerra mondiale

Società

“Quarto Grado”: nuove indagini e rivelazioni sul caso di Garlasco

Moda

Vans e PALACE lanciano le nuove Vans Low 2: performance skate e stile co-branded in edizione limitata

Spettacolo

Mara Sattei pubblica il formato fisico di “Che me ne faccio del tempo” con tre brani inediti e una collaborazione con Elisa

Motori

Citroën diventa Auto Ufficiale del Giro d’Italia 2026: partnership tra tradizione e innovazione

Spettacolo

Hellwatt Festival 2026: a Reggio Emilia il più grande evento musicale mai prodotto in Italia

Motori

Nuova CUPRA Born: design evoluto, tecnologia avanzata e fino a 600 km di autonomia per la compatta elettrica sportiva

Tecnologia

HONOR Magic8 Lite: la resistenza diventa spettacolo nella nuova campagna “Niente panico, tanto resiste”

Spettacolo

Umberto Tozzi saluta i palchi: domani da Eboli il via al tour d’addio “L’Ultima Notte Rosa – The Final Show”

Sport

Heineken e Juventus annunciano una partnership pluriennale: nuova Official Beer Partner all’Allianz Stadium

Spettacolo

CHIELLO: da oggi in radio e in digitale “TI PENSO SEMPRE”, il brano in gara al 76° Festival di Sanremo

Spettacolo

ROB annuncia oggi “STUPIDA”: il suo nuovo singolo fuori ovunque venerdì 20 marzo

Moda

T.ur Iceland Hydroscud: la giacca da moto perfetta per il touring e l’adventure riding in ogni condizione

Focus

BYD ATTO 2 DM-i: il nuovo SUV compatto super ibrido punta al mercato italiano con 1.000 km di autonomia

Motori

BMW i3 50 xDrive: la nuova Serie 3 elettrica inaugura l’era Neue Klasse con 900 km di autonomia

Spettacolo

Riflettori accesi sul talento: torna il Conad Jazz Contest 2026

Sport

Honda Italia annuncia la partnership tra Kabuto e il pilota Superbike Gabriele Giannini

Moda

PANDORA: storie Disney da indossare

Spettacolo

“Lode”: l’alba musicale di Jungle Julia tra sogno, corpo e rinascita

Spettacolo

Pechino Express – L’Estremo Oriente: in Indonesia la seconda tappa tra Ketapang e le cascate di Tumpak Sewu

Tecnologia

Nital estende a 6 anni la garanzia su fotocamere Nikon Z e ottiche NIKKOR Z

Tecnologia

Huawei Watch GT Runner 2: tecnologia e leggerezza per la nuova era della corsa

Motori

Arrivano le nuove Vespa Primavera e Sprint S: stile, tecnologia e comfort per la città

Motori

Maxus rivoluziona il mercato dei veicoli commerciali: garanzia fino a 8 anni e prezzi competitivi in Italia

Motori

Nuova Jeep Compass protagonista nelle concessionarie italiane il 21 e 22 marzo

Spettacolo

“Il leone e il gallo”: Peugeot e Pathé insieme in un cortometraggio che celebra il cinema francese

Motori

Triumph rinnova la Daytona 660: sportività e tecnologia per il 2026

Motori

Volkswagen svela la ID. Cross: il futuro SUV elettrico compatto debutta su strada ad Amsterdam

Spettacolo

TOMMY CASH torna in Italia con il nuovo singolo “FIGARO”: fuori venerdì 20 marzo

Motori

Suzuki accende i motori: il 9 maggio arriva il Suzuki Tester Day Experience al Cremona Circuit

Motori

Alphabet Italia conquista la Gold Medal EcoVadis: tra le aziende più sostenibili al mondo
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Moda

T.ur Iceland Hydroscud: la giacca da moto perfetta per il touring e l’adventure riding in ogni condizione

La nuova T.ur Iceland Hydroscud si presenta come una delle novità più interessanti nel panorama dell’abbigliamento tecnico per motociclisti, pensata per chi affronta viaggi a...

2 ore ago

Moda

ROSÉ diventa il nuovo volto globale di Levi’s: autenticità e stile per una partnership senza confini

Levi’s ha annunciato una nuova collaborazione globale pluriennale con ROSÉ, cantautrice di fama internazionale e icona di stile della scena pop contemporanea. L’artista, conosciuta...

2 giorni ago

Moda

Frange in movimento: la primavera secondo le pandorine

La primavera SS26 di LE PANDORINE celebra il movimento e la personalità attraverso le frange, reinterpretate in chiave dinamica e contemporanea. La nuova collezione...

2 giorni ago

Moda

Tezenis rilancia la linea Superior Softness: il comfort diventa protagonista del guardaroba quotidiano

Nel panorama dell’abbigliamento casual contemporaneo, Tezenis rinnova uno dei suoi progetti più riconoscibili: Superior Softness, la linea pensata per chi cerca comfort, versatilità e...

6 giorni ago