Partono le vendite di Nissan Ariya NISMO: pura emozione a zero emissioni

Partono le vendite di Nissan Ariya NISMO, un modello che combina l’iconico spirito sportivo del marchio NISMO con un design giapponese essenziale e raffinato. Questa versione rappresenta un’evoluzione della Ariya e-4ORCE 87 kWh, regalando prestazioni ancora più esaltanti e un’esperienza di guida senza precedenti.

La nuova Ariya NISMO porta la potenza a livelli superiori grazie all’ottimizzazione del motore e-4ORCE, che ora raggiunge i 435 CV (320 kW), circa 130 CV in più rispetto al modello standard. Con una coppia di 600 Nm, la vettura accelera da 0 a 100 km/h in soli 5 secondi, mentre l’intervallo 80-120 km/h viene coperto in appena 2,4 secondi.

Il sistema e-4ORCE è stato ulteriormente perfezionato per garantire prestazioni dinamiche di alto livello. La ripartizione della potenza tra gli assi è stata modificata (60% al posteriore e 40% all’anteriore), offrendo una maggiore sportività e un miglioramento del 12% nella capacità di mantenere la traiettoria. Il risultato è una guida precisa e divertente, ideale anche nei percorsi più impegnativi.

Le nuove sospensioni, combinate con stabilizzatori, molle e ammortizzatori aggiornati, garantiscono equilibrio e controllo in ogni condizione. La funzione i-Booster aumenta le prestazioni in frenata, mentre la modalità di guida NISMO enfatizza il carattere sportivo, rendendo ogni viaggio ancora più emozionante.

Ariya NISMO si distingue per un’estetica rinnovata e un’attenzione particolare all’aerodinamica. Il doppio diffusore posteriore, i nuovi deflettori anteriori e le portiere con profili più ampi migliorano i flussi d’aria, aumentando la deportanza e riducendo l’attrito. Questi accorgimenti hanno portato a una riduzione del coefficiente di portanza del 40%, passando da 0,18 a 0,11.

I cerchi ENKEI “MAT Process” da 20 pollici, montati su pneumatici Michelin Pilot Sport EV, offrono robustezza e affidabilità, ottimizzando al contempo la resistenza aerodinamica e il raffreddamento dei freni.

Gli interni di Ariya NISMO combinano materiali di alta qualità e dettagli unici. I sedili sportivi garantiscono un supporto ottimale, mentre il volante presenta cuciture rosse e accenti tipici del marchio NISMO. L’abitacolo è impreziosito da venature in legno scuro e dall’illuminazione rossa ANDON, creando un’atmosfera raffinata e suggestiva.

Ariya NISMO è proposta in un esclusivo colore NISMO Stealth Grey al prezzo di 65.850 euro. La vettura è già disponibile presso la rete Nissan, pronta a conquistare gli appassionati con il suo mix unico di sportività, tecnologia e stile.