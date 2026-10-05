Perturbazione, il nuovo album "Risuona" reinterpreta i classici stranieri in italiano

Grande ritorno per i Perturbazione: dopo due anni di silenzio discografico la band pubblica venerdì 9 ottobre il nuovo album "Risuona", disponibile in formato fisico e digitale. Un progetto originale che accompagna l'ascoltatore in un viaggio attraverso dieci canzoni internazionali tradotte, rilette e reinterpretate in italiano, restituendo nuova vita a brani iconici e donando loro una risonanza personale e tutta italiana.

L'album prende spunto proprio dal concetto di trasformazione che si cela dietro la traduzione musicale. "Tradurre una canzone significa inevitabilmente anche trasformarla, perché nel passaggio da una lingua all'altra cambiano parole e significati. È proprio questa trasformazione a dare ai brani una nuova forma e una nuova vita", spiegano i Perturbazione. La storia della band è da sempre intrecciata con le cover, intese come esercizio di crescita e specchio della propria identità. "Le cover più riuscite non sono necessariamente quelle più fedeli all'originale, ma quelle che riescono a svelare qualcosa di nuovo attraverso le note e le parole di qualcun altro. L'album non l'abbiamo costruito per fargli fare da tappeto sonoro alle giornate frenetiche o per riempire i silenzi in sala d'attesa. È un rifugio. Un lavoro intimo, uno dei più esposti della nostra carriera, nato da un'esigenza profonda e urgente, senza guardare mai l'orologio o le scadenze del calendario. Ci siamo messi a nudo, cercando un suono e delle parole che fossero uno specchio fedele di ciò che siamo oggi".

L'album è stato anticipato dal singolo "Quel che non ho più", versione italiana della celebre "Only You" degli Yazoo, che si inserisce in una lunga tradizione italiana di canzoni straniere tradotte, portando alla ribalta brani spesso poco noti al pubblico nazionale, reinventati grazie alla sensibilità della band.

Per celebrare la pubblicazione, i Perturbazione incontreranno il pubblico in tre eventi speciali: l'8 ottobre alle 19 a Germi (Milano), il 12 ottobre alle 21 al Circolo dei Lettori (Torino) e il 14 ottobre alle 18 presso la Feltrinelli di via Appia Nuova (Roma), dove racconteranno la genesi del disco, eseguiranno alcuni brani dal vivo e firmeranno le copie dell'album.

I Perturbazione sono da anni una delle realtà cardine della scena indie-rock italiana, con oltre 800 concerti in Italia e in Europa, una partecipazione al Festival di Sanremo nel 2014 e una discografia che conta dieci album tra cui "In circolo", selezionato da Rolling Stone Italia tra i 100 dischi italiani migliori di sempre. Oltre all'attività musicale, la band ha dato vita a numerosi progetti che intrecciano suoni, immagini, teatro e letteratura, come dimostrano la collaborazione con Nada e Alessandro Raina per "La Buona Novella", la sonorizzazione di film muti e la pubblicazione della graphic novel "Chi conosci davvero". Con "Risuona", i Perturbazione riaffermano lo spirito di ricerca e rinnovamento che li ha sempre contraddistinti, regalando al pubblico un lavoro profondo e personale che attraversa i confini linguistici e sonori.