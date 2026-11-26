Petit pubblica Sei tu, singolo intimo dedicato alla madre e in gara a Sarà Sanremo. Disponibile da oggi ovunque e punta alla categoria Big del Festival.

Petit pubblica oggi il singolo "Sei tu", una dedica alla madre in gara per l'accesso alla categoria Big di Sanremo. Da oggi il brano è online sui principali servizi digitali, con distribuzione affidata a 21co Label, Atlantic Records e Warner Music Italy.

Il pezzo nasce come omaggio alla madre dell'artista. Il testo si presenta come un confronto diretto e privo di schermi, in cui emergono riconoscenza, fragilità e una nuova consapevolezza. Petit decide di togliere ogni maschera e di esporsi senza difese, affidando alla propria voce il compito di trasmettere un sentimento genuino.

Pur partendo da un vissuto strettamente privato, la canzone si rivolge a un pubblico ampio. Il racconto ruota attorno a legami che non si spezzano, alle radici di ciascuno e a un affetto incondizionato che contribuisce a definire chi siamo. Le parole creano fin dal primo verso un rapporto di empatia con chi ascolta.

Sul piano musicale l'arrangiamento cresce per gradi e lascia ampio spazio all'interpretazione vocale. Petit alterna momenti di delicatezza a passaggi di forte intensità emotiva, dimostrando una maturità artistica che consolida il suo profilo di giovane cantautore.

Il brano arriva in un momento decisivo per la carriera dell'artista, che è tra i finalisti di Sarà Sanremo e ora punta a conquistare l'accesso alla categoria Big del prossimo Festival di Sanremo.

Petit è il nome d'arte di Salvatore Moccia, nato nel 2005 da una madre di origini francesi e da un padre napoletano. Ha iniziato a scrivere canzoni a tredici anni, ascoltando rap italiano e internazionale, e ha costruito a poco a poco una propria identità. Nel luglio 2023 ha pubblicato il singolo "Taki Taki". Da settembre dello stesso anno ha partecipato alla ventitreesima edizione di Amici, dove ha colpito Rudy Zerbi con l'inedito "BROOKLYN", che lo ha scelto per la sua squadra.

Durante il percorso nella scuola sono usciti i brani "CHE FAI", "GUAGLIÒ", "TORNERAI" (disco d'oro) e "MAMMAMÌ". Il 17 maggio è arrivato il primo EP omonimo. Fuori dal programma il pubblico ha continuato a sostenerlo, e con l'estate "MAMMAMÌ", presentata durante il programma, è diventato l'unico finalista di Amici 23 a ottenere il disco di platino.

A settembre è uscito "Lingerie" per Warner Music Italy, mentre a ottobre si è esibito nel "Petit 2024 Tour", con tappe a Roma, Napoli, Bari e Milano.

Nel 2025 ha aperto un nuovo capitolo con "MEZZANOTTE", prodotto da Dardust, seguito dalla ballad intensa "Vivere da morire", scritta insieme al trio ROOM9, e da "VITAMÌ", brano reggaeton prodotto da Gianmarco Grande. A fine 2025 è tornato protagonista con "UN BEL CASINO", pubblicato per 21co Label e Atlantic Records Italy, che gli ha fatto guadagnare l'inserimento fra i ventiquattro artisti selezionati per Sanremo Giovani 2025.

Nel 2026 sono usciti "PERODONAMI" feat. Mimì, in collaborazione con la quale ha vissuto il percorso di Sanremo Giovani, e "ASPETTANDO PRIMAVERA". A maggio è tornato con il singolo "A TE A TE".