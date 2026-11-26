Il 13 dicembre alle 21.00 i MotelNoire saliranno sul palco del Department 184 di Milano, in via Varesina 184, per un concerto che segna il loro ritorno dal vivo nella città che li ha visti crescere. La band rock, da sempre legata al racconto delle periferie, porterà in scena brani che parlano della vita quotidiana e delle contraddizioni sociali.

Tra gli ospiti annunciati figurano Jake La Furia, Tormento, Andy dei Blue Vertigo e Pino Scotto, e con loro saliranno sul palco molti altri artisti vicini al gruppo. I biglietti sono acquistabili online attraverso il circuito TicketOne, nella pagina dedicata alla band.

La formazione è composta da Domenico "Nik" Castaldi, voce e chitarra, Danilo Di Lorenzo, tastiere e cori, Tony Corizia, basso, e Cristian Fusi, batteria e percussioni. Insieme portano avanti un progetto nato come strumento di riscatto personale, capace di trasformare le esperienze vissute in materia artistica.

Le origini del gruppo risalgono al 1999, quando i futuri MotelNoire si ritrovavano nelle periferie sud di Milano. In quegli anni la metropoli appariva come una giungla urbana, e la musica diventava per i ragazzi un linguaggio, un rifugio e un modo per leggere la realtà che li circondava.

I primi passi si sono consumati nei club della provincia milanese, tra concerti e cover, finché è emersa la necessità di una voce propria. Da quel momento il progetto ha preso una direzione più precisa, e le prime canzoni inedite hanno definito l'identità sonora del gruppo.

Nel tempo i componenti hanno maturato esperienza nel professionismo, lavorando al fianco di nomi importanti della scena nazionale come Federico Zampaglione dei Tiromancino e Jake La Furia dei Club Dogo. Il legame con i palchi non si è mai interrotto: i MotelNoire hanno condiviso il palco con Le Vibrazioni, partecipando con loro a due tour nazionali, oltre che con Lacuna Coil, Tormento e molti altri.

Il lavoro più recente della band è l'album Malamilano, uscito a maggio 2026. Il disco comprende dieci tracce, è coprodotto da Stargaze ed Enrico Rovelli ed è distribuito da Orangle Records.