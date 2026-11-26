Ele A pubblica 26+4, EP con quattro inediti che ampliano 26 portandolo a undici tracce. Scaletta completa e date live a Skopje e Parigi di novembre.

Ele A pubblica 26+4, un nuovo progetto che aggiunge quattro brani inediti all'EP uscito a giugno e porta il lavoro a undici tracce complessive. L'artista non ha scelto un disco separato: ha preferito ampliare il materiale già presentato in estate, costruendo una continuità evidente tra le due uscite.

Il lavoro di partenza, intitolato 26, era composto da sette tracce pubblicate per EMI Records Italy e Universal Music Italia. Si trattava di un progetto dalla scrittura più diretta e personale, in cui la quotidianità, i rapporti con le persone, i viaggi e le riflessioni prendevano forma in un racconto fatto di contrasti. Dentro quelle canzoni convivevano la spensieratezza e l'inquietudine, l'ironia e la critica verso la società, insieme a domande che restano senza risposta.

Il titolo del nuovo progetto riflette questa linea. Il numero 26 resta il punto di partenza, mentre ai sette pezzi originali si affiancano ora quattro tracce nuove, che portano la scaletta a undici titoli. La tracklist comprende "Star", "Oki", "Cigno", "Nn è divertente", "Non torno@casa", "Qcs addosso", "Solo io (?)", "Elecore.mp4", "Spiegarespiegarespiegare", "IHATEMYPHONE!" e "Cqcnv".

Nei testi tutto sembra muoversi in continuazione. Città, relazioni, concerti, treni e abitazioni diventano tappe di passaggio più che luoghi dove fermarsi. Ele A racconta ciò che la circonda trasformandolo in versi che oscillano tra leggerezza e disagio, con uno sguardo lucido anche quando affronta dubbi, contraddizioni e la sensazione di non trovarsi al proprio posto.

Il progetto non cerca risposte definitive né asseconda le aspettative del pubblico. L'EP conferma una penna capace di unire immagini immediate, riferimenti alla cultura pop e introspezione, con un linguaggio personale che rende riconoscibile l'identità della rapper.

Nelle scorse settimane il materiale è stato portato sul palco con il 26 SUMMER TOUR, che ha toccato festival italiani ed europei. L'estate ha dato ai brani una dimensione diversa, facendoli uscire dallo spazio dell'ascolto domestico e mettendoli a diretto contatto con il pubblico.

Il calendario dei concerti di novembre prevede due date. Il 27 novembre Ele A si esibirà a Skopje (MKC) in occasione della PIN Music Conference & Showcase Festival. Il 28 novembre sarà invece a Parigi, all'Olympia, come ospite di Peet.

Ele A, classe 2002 di Lugano, ha costruito il proprio percorso a partire dai primi due EP, Globo del 2023 e Acqua del 2024. Il suo immaginario unisce il gusto street pop all'attitudine hip hop e le ha permesso di conquistare palchi importanti in Italia e all'estero, oltre a collaborazioni di rilievo e all'ingresso nel Players Club di Night Skinny. Con quasi un milione di ascoltatori mensili su Spotify e la partecipazione al format Red Bull 64 Bars, è oggi tra le voci più riconoscibili del rap italiano. Il primo album ufficiale, Pixel, è uscito il 9 ottobre 2025 e ha ricevuto da subito grande apprezzamento, confermato dal PIXEL TOUR nei principali club italiani.