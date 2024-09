PEUGEOT diventa “Official Education Partner” di UNDER THE POLE

PEUGEOT ha recentemente annunciato una nuova partnership con il programma di esplorazione subacquea UNDER THE POLE, diventando il “Official Education Partner”. UNDER THE POLE è un programma fondato nel 2008 che si occupa di spedizioni innovative, ricerca scientifica e sensibilizzazione ambientale. L’obiettivo principale di questa collaborazione è porre l’educazione al centro della strategia responsabile di PEUGEOT, concentrandosi su azioni concrete ed educative che promuovono la conservazione degli oceani.

Il programma UNDER THE POLE si articola in tre principali missioni: spedizioni innovative in regioni polari o isolate, supporto alla ricerca scientifica attraverso il programma DEEPLIFE e sensibilizzazione sulla conservazione degli oceani. Queste attività sono finalizzate a favorire la conoscenza e la protezione degli ecosistemi marini, coinvolgendo attivamente il pubblico nelle iniziative di sensibilizzazione.

Come “Official Education Partner” di UNDER THE POLE, PEUGEOT si impegna a co-creare contenuti didattici, organizzare giornate educative durante le missioni e mettere in evidenza il proprio supporto sullo scafo della barca da spedizione. Inoltre, PEUGEOT fornisce veicoli a zero emissioni per agevolare gli spostamenti del team di UNDER THE POLE, dimostrando così il suo impegno per un trasporto sostenibile.