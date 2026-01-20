Peugeot unisce il piacere delle auto e del cinema al Festival dell’Alpe d’Huez 2026

Per la prima volta nella sua storia, Peugeot sarà Partner Ufficiale del Festival dell’Alpe d’Huez, la manifestazione cinematografica francese dedicata alla commedia, giunta alla sua 29ª edizione e in programma dal 19 al 25 gennaio 2026. Con questa collaborazione, il marchio del Leone conferma il proprio legame con la settima arte, celebrando il piacere condiviso tra il mondo dell’automobile e quello del cinema.

Il piacere è uno dei valori fondamentali di Peugeot, un concetto che accomuna l’esperienza di guida e l’emozione cinematografica. “Il piacere dell’auto e quello del cinema si trovano in una sensazione comune: l’emozione”, sottolinea la casa automobilistica. La scelta di sostenere il Festival dell’Alpe d’Huez rappresenta quindi un passo naturale per il marchio, da anni vicino al mondo dell’arte e dello spettacolo.

L’edizione 2026 del Festival sarà presieduta dall’attrice Audrey Lamy. Durante l’evento, una flotta di veicoli elettrici ed elettrificati Peugeot sarà messa a disposizione della giuria e degli organizzatori. L’iniziativa ribadisce il forte impegno del brand verso una mobilità sostenibile e a basse emissioni, con una gamma sempre più ampia e innovativa.

Peugeot consegnerà inoltre il Premio del Pubblico 2026, in uno degli appuntamenti più attesi della settimana. Il Festival dell’Alpe d’Huez si distingue infatti per la sua natura aperta e conviviale: è uno dei pochi eventi cinematografici europei in cui le proiezioni sono accessibili al grande pubblico, con oltre 22.000 spettatori presenti nella precedente edizione per scoprire cortometraggi e lungometraggi in anteprima.

Durante la manifestazione, i visitatori potranno anche ammirare la nuova Peugeot 308, esposta all’ingresso del Palais des Sports, luogo simbolo del festival. Il modello rappresenta l’evoluzione dello stile, dell’efficienza e della tecnologia del marchio, consolidando il suo ruolo di punto di riferimento nel panorama automobilistico europeo.

La partnership con l’Alpe d’Huez Film Festival è anche il primo atto di un più ampio progetto che Peugeot svilupperà nel corso del 2026. Dopo la partecipazione ai Premi César e al Festival di Cannes, la casa automobilistica continua a rafforzare la sua presenza nel mondo del cinema, annunciando nuove iniziative che verranno svelate durante la kermesse di gennaio.

Oggi Peugeot è riconosciuta come il marchio automobilistico preferito in Francia per il sesto anno consecutivo e vanta la gamma elettrica più completa tra i produttori generalisti europei. Presente in oltre 140 paesi, nel 2024 ha venduto quasi 1,1 milioni di veicoli nel mondo. Leader europeo nel segmento B e nei veicoli commerciali leggeri elettrici, offre una gamma di dodici modelli, di cui nove autovetture e tre veicoli professionali.

Sul fronte dei servizi, Peugeot propone la garanzia “Peugeot Care” della durata di otto anni o 160.000 chilometri, sia per il veicolo sia per la batteria, accompagnata dalla carta Pass On-the-go che assicura una guida senza pensieri. Tutta la gamma è inoltre dotata dell’assistente virtuale ChatGPT, per un’esperienza di guida interattiva e personalizzata.

L’impegno del marchio non si limita alla tecnologia: Peugeot sostiene anche progetti educativi e ambientali come “Born Free” e “Under The Pole”, con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni al rispetto per la natura. La stessa passione per l’innovazione e le prestazioni è incarnata nella Peugeot 9X8 Hypercar, protagonista nei campionati WEC e alla celebre 24 Ore di Le Mans.

Attraverso questa nuova collaborazione cinematografica, Peugeot riafferma la sua visione di marchio globale capace di coniugare emozione, design e sostenibilità. All’Alpe d’Huez 2026, il piacere dell’auto e quello del cinema si incontrano ancora una volta per celebrare l’emozione in tutte le sue forme.