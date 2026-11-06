Audi e H-FARM: Oltre il traguardo, le nuove generazioni ridisegnano il futuro dell'auto

Audi e H-FARM collaborano con le nuove generazioni per innovare il design e l'esperienza automobilistica, lanciando progetti come il We Generation Podcast.

Un nuovo modello di innovazione prende forma nel settore automotive grazie alla collaborazione tra Audi e H-FARM, coinvolgendo direttamente le nuove generazioni nel processo di progettazione e sviluppo di idee per il futuro dell'automobile.

Audi e H-FARM hanno dato vita all'iniziativa Oltre il traguardo, un evento che conclude un intenso anno di co-design tra il marchio tedesco e giovani studenti, con l'obiettivo di raccogliere e valorizzare le aspettative, i bisogni e le priorità delle nuove generazioni. Il percorso, articolato attraverso FutureShots, Future Lab e H-ACK, si inserisce nel costante impegno verso l'innovazione e la formazione avviato già nel 2017 dalle due realtà.

Tra i progetti di spicco presentati a seguito di questo percorso c'è Audi Advisor, ideato dagli studenti di H-FARM: una nuova soluzione che rivoluziona il processo di scelta dell'auto, puntando all'integrazione con gli stili di vita contemporanei. La volontà è quella di offrire un'esperienza personalizzata e compresa a fondo dalle giovani generazioni, portando la casa automobilistica a un dialogo diretto con i futuri utenti.

Altra novità annunciata è il debutto del We Generation Podcast: uno spazio dedicato alla narrazione del futuro dell'automotive e delle tecnologie emergenti dalla voce delle nuove generazioni, ponendo al centro il loro punto di vista, le idee e le visioni per il mondo di domani.

Il senso dell'iniziativa lo riassume Timm Barlet, Managing Director Audi Italia: Per Audi ogni traguardo rappresenta l'inizio di una nuova sfida. È questo il significato più autentico di Vorsprung: non considerare mai un risultato come un punto di arrivo, ma come l'opportunità per guardare avanti. L'avanguardia evolve insieme alla società e alle persone. Per questo abbiamo scelto di ascoltare le nuove generazioni e di coinvolgerle direttamente nella progettazione, trasformando le loro idee in nuove prospettive per il Brand.

Questa collaborazione si conferma una delle più innovative nel panorama italiano, segnando un nuovo percorso nel coinvolgimento attivo dei giovani nella crescita di un marchio automobilistico proiettato verso il futuro.