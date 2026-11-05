Max Angioni torna in teatro: dal 6 aprile 2027 doppio tour tra ironia e provocazione

Max Angioni, uno dei volti più riconoscibili della nuova comicità italiana, annuncia il suo atteso ritorno sui palcoscenici dal 6 aprile 2027, con un progetto innovativo: un doppio tour nazionale che unirà due spettacoli, Reunion e Fingersi Morti, per raccontare tutte le sfaccettature della sua comicità.

Reduce dal successo di Miracolato e Anche meno, Angioni conquista ancora con la sua arte capace di fondere improvvisazione, osservazione del quotidiano e fisicità sorprendente. Il nuovo spettacolo Reunion avrà una durata di 90 minuti e nasce come viaggio nella memoria personale, stimolato dalla realtà grottesca del presente, con uno sguardo lucido sulla confusione dei tempi moderni. In questa epoca di grande incertezza è normale che una persona sia spaventata e senza una direzione, o almeno così mi sento io, dichiara Angioni. E ho capito che quando si è in mezzo alla tempesta è molto importante aggrapparsi a qualcosa, per non sprofondare. Reunion è l'invito ad aggrapparsi a sé stessi, a ricongiungersi con quello che siamo davvero, per affrontare con più sicurezza questi tempi complessi.

I biglietti di Reunion saranno disponibili in prevendita per My Live Nation dalle 11:00 di venerdì 6 novembre e in vendita generale da lunedì 9 novembre, sempre alle 11:00.

Di tono completamente diverso sarà Fingersi Morti, show riservato a un pubblico adulto, senza telefoni in sala e capace di liberare il lato più irriverente e imprevedibile di Angioni. Lo spettacolo, della durata di 60 minuti, prende ispirazione dal comportamento dell'opossum che, per salvarsi, sa fingersi morto: un modo, per il comico, di creare uno spazio sicuro e libero dove affrontare anche i temi più delicati senza censure né filtri. Fingersi Morti sarà presentato in location selezionate, spesso nella stessa giornata di Reunion, ma in seconda serata, per offrire al pubblico un'esperienza esclusiva e senza limiti.

I biglietti per Fingersi Morti saranno in vendita generale da lunedì 9 novembre alle 11:00.

Le date annunciate toccheranno le principali città italiane: Trieste, Genova, Piacenza, Firenze, Bologna, Torino, Milano, Roma e altre, con Fingersi Morti previsto in selezionati club e teatri come i Giardini Luzzati a Genova, il Locomotiv Club di Bologna, OGR di Torino, Blue Note di Milano e Teatro Garbatella a Roma.

Artista eclettico, nato a Como nel 1990, Max Angioni si è formato presso la scuola Teatro in Centro di Como e l'Accademia del Comico di Milano, partecipando anche a festival internazionali come il Mimetic Fest di Londra e il Fringe Festival di Edimburgo. Dopo l'esordio a Zelig Time e il secondo posto a Italia's Got Talent nel 2021, si è imposto sul piccolo schermo tra programmi come Zelig, LOL - Chi ride è fuori, Le Iene e con il libro Mistero Brutto - Il Vangelo secondo me. Nel 2025 sarà protagonista del programma Max Working - Lavori in corso e del film Esprimi un desiderio diretto da Volfango De Biasi.

RTL 102.5 sarà radio partner ufficiale dell'intero tour. Le informazioni aggiornate sui tour, le date e tutte le novità sono disponibili sui canali ufficiali dell'artista e degli organizzatori.