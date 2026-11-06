K-POP Rising - Dream to Shine debutta su console e PC: la corsa al successo musicale

K-POP Rising - Dream to Shine arriva su Nintendo Switch, PlayStation 5 e PC. Vivere il sogno K-Pop, personalizzare l'idolo e scalare le classifiche mondiali.

K-POP Rising - Dream to Shine è ufficialmente disponibile su Nintendo Switch, PlayStation 5 e PC (Steam), portando i fan del fenomeno musicale coreano al centro della scena. Edito da Microids e sviluppato da Old Skull Games, il gioco catapulta i giocatori in un'avventura coinvolgente che parte dalla creazione del proprio personaggio fino all'ascesa sui palchi mondiali.

La colonna sonora originale del titolo promette di essere indimenticabile e ora può essere ascoltata sulle piattaforme di streaming preferite dagli utenti, così ogni giornata potrà essere accompagnata dai ritmi accattivanti del K-Pop.

L'esperienza di gioco inizia dalla personalizzazione completa del protagonista: ogni dettaglio di stile e make-up è modificabile per rispecchiare la creatività del giocatore, permettendo di risultare unici tra le luci dei riflettori. Non solo: è possibile formare una propria band, reclutare membri e far crescere la fanbase fino ad arrivare a una community globale da milioni di follower.

Il gameplay si fonda su prove di canto e danza in cui è necessario perfezionare le proprie abilità artistiche e il senso del ritmo, elementi fondamentali per emergere nella scena K-Pop. Attraverso le vicende vissute con Nova, la migliore amica del protagonista, ogni giocatore vede crescere la propria popolarità sia sui social media sia nelle arene stracolme di pubblico.

Partendo dalla cameretta fino agli stadi gremiti, ogni passo rappresenta la scalata verso il successo internazionale. Il cammino verso la celebrità può essere vissuto sia in solitaria sia insieme a due amici nella modalità cooperativa, formando così il gruppo dei sogni e puntando dritto alle vette delle classifiche mondiali.

K-POP Rising - Dream to Shine promette di essere molto più di un semplice rhythm game, offrendo a ogni appassionato del genere la possibilità di vivere il sogno K-Pop e lasciare il segno nella cultura pop globale.