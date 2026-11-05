Pink Floyd: in arrivo la riedizione deluxe di Animals per il 50° anniversario

Saranno passati esattamente cinquant'anni dall'uscita di uno degli album più crudi e visionari della storia del rock britannico: Animals dei Pink Floyd torna il 22 gennaio 2027 in una nuova, attesissima edizione celebrativa. L'album, pietra miliare pubblicata nel 1977, si ripresenta in molteplici formati e in un cofanetto deluxe ricco di rarità, canzoni inedite e materiali esclusivi che permetteranno di scoprire nuovi dettagli su uno dei capolavori della leggendaria band.



Restando fedele alla sua irriverente critica del capitalismo e della società britannica degli anni Settanta, Animals mantiene oggi un'inquietante attualità per le sue tematiche di isolamento, disinformazione e incertezza. L'universo distopico creato da Roger Waters torna prepotente, con metafore animali - cani, maiali, pecore - a rappresentare il cinismo e l'ipocrisia dominanti.



Questa edizione celebrativa, denominata Animals 50, offre ai fan un viaggio inedito dentro il disco grazie a una vasta selezione di brani rari e mai pubblicati, fotografie d'archivio, saggi esclusivi e approfondimenti in un volume cartonato di 64 pagine. La colonna sonora di questa riscoperta si arricchisce già da oggi con l'uscita di Sheep (Original Radio Edit), una versione promozionale di quattro minuti e mezzo del 1977, finora inedita sul mercato.



Il cofanetto deluxe rappresenta il cuore dell'offerta. Comprende 3 vinili (album originale, remix del 2018 firmato James Guthrie e un disco di rarità dove spicca l'inedito "Young Nicholas Jon"), 5 CD che replicano i contenuti dei vinili con l'aggiunta del concerto integrale alla Oakland Coliseum Arena del maggio 1977 e un Blu-ray audio con mix stereo, 5.1 e Dolby Atmos. Il volume include testimonianze di Jonathan Lethem, l'intervista a Reinhard Hohlwein - l'appassionato diciannovenne che registrò il concerto di Oakland - oltre a un estratto dalle memorie di Aubrey Po Powell, progettista dell'iconica copertina.



Animals 50 arriva anche in formato digitale, doppio CD e doppio LP (con selezioni di rarità e concerto live), LP singolo nelle varianti arancione e sabbia (quest'ultima esclusiva per l'Italia), musicassetta (solo sul sito ufficiale), così da coinvolgere sia collezionisti che nuove generazioni di ascoltatori.



Tra i dettagli che hanno consacrato Animals nella memoria collettiva rimane la storia della sua celebre copertina: il maiale volante, creato da Hipgnosis e immortalato sopra la Battersea Power Station, è diventato un simbolo della critica sociale dell'album. Passavo davanti alla Battersea Power Station ogni giorno, andando e tornando da casa mia a Clapham. Credo che quell'edificio mi piacesse semplicemente moltissimo. Mi affascinava il suo valore simbolico: era una centrale elettrica che sputava fumo, quindi aveva qualcosa di minaccioso. Aveva quattro ciminiere dalla forma fallica e sembrava un tavolo capovolto. E anche noi eravamo in quattro nella band, e le cose si erano ormai capovolte. Mi sembrava un posto davvero perfetto per far volare un maiale, ricorda Roger Waters.



David Gilmour sottolinea la natura aggressiva, essenziale e ruvida dell'album: Nel 1977 il clima musicale stava cambiando. Il punk stava irrompendo sulla scena e sospetto che questo abbia influenzato, almeno in parte, il modo in cui lavoravamo ad Animals. Voglio dire, è un album piuttosto aggressivo, essenziale, spogliato del superfluo. Ci stavamo allontanando da quel tipo di paesaggi sonori che avevamo creato in Wish You Were Here. Questo disco è più diretto, ti arriva dritto in faccia, è più ruvido e immediato. E sicuramente anche i testi di Roger sono molto più aggressivi. Ci siamo divertiti molto a realizzarlo.



La pubblicazione di Animals 50 segue il successo dell'antologia 8-Tracks e le recenti celebrazioni di altri classici dei Pink Floyd. La tracklist promette materiali preziosi: versioni alternative di canzoni iconiche, jam mai ascoltate prima, live memorabili, saggi d'autore e immagini esclusive che documentano il percorso creativo dalla sala di registrazione alle tappe del tour mondiale.



L'anniversario di Animals si trasforma così in un'occasione irripetibile per riscoprire la portata rivoluzionaria e il valore artistico di un disco che, mezzo secolo dopo, continua a parlare senza filtro al presente.