Pikachu parte per un’avventura in Europa con il Pokémon GO Road Trip 2025

Pokémon GO si prepara a lanciare un entusiasmante evento estivo, il Pokémon GO Road Trip 2025, che porterà l’amato gioco mobile nel mondo reale attraverso sette grandi città europee, a partire dal 16 luglio 2025.

Quest’estate, i fan e gli allenatori avranno la possibilità di vivere un tour immersivo che celebra la magia di Pokémon GO in città come Manchester e Londra, trasformandole in vivaci playground Pokémon GO a ingresso gratuito. In ognuna di queste località, gli Allenatori potranno visitare il truck ufficiale di Pokémon GO, completamente brandizzato e interattivo, dotato di un Creator Studio per creare contenuti social, fotostudi, stazioni di gioco e zone di battaglia GO.

Il Pokémon GO Road Trip 2025 inizierà il suo viaggio da Manchester il 16 luglio, per poi proseguire a Londra (19 luglio), Parigi (26 luglio), Valencia (2 agosto), Berlino (9 agosto), L’Aia (16 agosto), concludendosi poi a Colonia in occasione del Gamescom (20-24 agosto).

Gli Allenatori potranno sbloccare esperienze di gioco uniche man mano che si avvicinano al truck, aumentando la possibilità di incontrare Pokémon esclusivi del tour e ottenere ricompense uniche e Raid speciali. Inoltre, nelle città ospitanti saranno disponibili Poké Ball toccabili per incontri a sorpresa, mentre chi non potrà raggiungere il truck avrà comunque accesso a Moduli esca più efficaci e bonus di scambio speciali.

Nell’arco del tour saranno previsti incontri con Allenatori di spicco, community manager e content creator, insieme a giveaway e concorsi attraverso ruote della fortuna. Gli eventi propongono anche zone di battaglia GO, momenti fotografici in realtà aumentata e eventi di community, invitando tutti a seguire l’avventura con l’hashtag #PokemonGORoadTrip.

Per i fan dei Pokémon, il Road Trip 2025 rappresenta un’occasione imperdibile per portare il gameplay digitale nel mondo reale, condividendo la passione per il gioco con altri appassionati in un’atmosfera coinvolgente e interattiva.