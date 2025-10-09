Pirelli Cyber Tyre conquista il titolo di Vehicle-to-Everything (V2X) Innovation of the Year agli AutoTech Breakthrough Awards 2025

La rivoluzione della mobilità intelligente parla italiano. Pirelli, con la sua innovativa tecnologia Cyber Tyre, ha ottenuto un prestigioso riconoscimento internazionale: il titolo di Vehicle-to-Everything (V2X) Innovation of the Year agli AutoTech Breakthrough Awards 2025, premi promossi dalla piattaforma di intelligence Tech Breakthrough per valorizzare le realtà più avanzate nel settore automotive e tecnologico.

Si tratta di una svolta epocale: Cyber Tyre è il primo sistema intelligente al mondo capace di raccogliere dati direttamente dal pneumatico, elaborarli tramite software e algoritmi proprietari di Pirelli e trasmetterli in tempo reale all’elettronica del veicolo. Un’innovazione che consente di migliorare la dinamica di guida, la sicurezza e l’integrazione con le infrastrutture digitali. “Cyber Tyre è una tecnologia fondamentale per il futuro della mobilità intelligente”, si legge nella motivazione di AutoTech Breakthrough. “Integrando l’intelligenza direttamente nel pneumatico, rende i sistemi di trasporto più sicuri, sostenibili e data-driven.”

La transizione verso i Software-Defined Vehicles (SDV) richiede la disponibilità di informazioni precise e in tempo reale. “Questo riconoscimento sottolinea il valore di Cyber Tyre, che conferisce al pneumatico un nuovo ruolo nella rivoluzione della mobilità. La nostra tecnologia permette di trasmettere all’elettronica del veicolo dati dettagliati sullo stato del pneumatico e sulle condizioni del manto stradale, migliorando sicurezza, prestazioni ed efficienza,” ha dichiarato Piero Misani, CTO di Pirelli.

La tecnologia è già in uso su veicoli di alta gamma, con l’obiettivo dichiarato di estenderne l’applicazione a un pubblico più ampio, abilitando nuove funzionalità grazie alla connettività V2X e al dialogo continuo con l’ecosistema della mobilità.

All’interno del battistrada sono posizionati sensori intelligenti in grado di rilevare parametri fondamentali come pressione, temperatura, battistrada e carico. Questi dati vengono elaborati da sofisticati algoritmi sviluppati da Pirelli e inviati a un’unità di controllo, che li integra con i sistemi elettronici del veicolo, ottimizzando ESP, ABS e controllo della trazione. Il risultato è un miglioramento concreto della sicurezza e della qualità della guida. In collaborazione con Bosch Engineering, il sistema è completamente integrato nell’architettura elettronica dei veicoli.

Cyber Tyre va oltre la semplice interazione con il veicolo. La sua capacità di comunicazione V2V (Vehicle-to-Vehicle) e V2I (Vehicle-to-Infrastructure) apre scenari inediti per lo sviluppo delle smart road e delle smart city. I dati raccolti in tempo reale possono essere utilizzati per pianificare la mobilità urbana, migliorare la manutenzione stradale e ottimizzare la sicurezza collettiva. Questo significa avvisi tempestivi per conducenti e veicoli sulle condizioni della strada, interazione con semafori e segnaletica, supporto alla gestione di flotte e trasporto pubblico e, soprattutto, un contributo decisivo allo sviluppo della guida autonoma.

La tecnologia è già stata adottata su modelli di altissima gamma e sta entrando in fase di sviluppo su piattaforme premium e prestige. Un passo importante è rappresentato dall’annuncio della partnership tra Aston Martin e Pirelli: i futuri modelli del marchio di lusso inglese integreranno Cyber Tyre di serie, portando questa innovazione direttamente su strada.