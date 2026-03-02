Connect with us

Pokémon festeggia 30 anni con due nuovi giochi: Pokémon Vento e Pokémon Onda

Published

Il Pokémon Day 2026 ha segnato un traguardo storico per il celebre franchise dei mostriciattoli tascabili. The Pokémon Company ha celebrato i 30 anni della serie con un evento speciale, svelando un’ondata di novità che abbraccia nuovi titoli, aggiornamenti e iniziative dedicate ai fan di tutto il mondo. L’annuncio più atteso è senza dubbio quello dei nuovi capitoli principali della saga: Pokémon Vento e Pokémon Onda, in arrivo su Nintendo Switch 2 nel 2027.

Sviluppati da GAME FREAK inc., i nuovi giochi porteranno i giocatori in un mondo inedito fatto di isole sferzate dal vento e di oceani scintillanti. Come da tradizione, sarà possibile scegliere uno dei tre Pokémon iniziali: Browt, di tipo Erba e definito “Pokémon Pollegume”; Pombon, un vivace “Pokémon Cagnolino” di tipo Fuoco; e Gecqua, l’agile “Pokémon Idrogeco” di tipo Acqua. A partire da questi titoli, il portoghese brasiliano diventerà una delle lingue ufficialmente supportate, segno della volontà di rendere l’universo Pokémon sempre più accessibile e globale.

L’evento ha fornito anche anticipazioni su PokémonXP e sui Campionati Mondiali Pokémon 2026, che si terranno a San Francisco. I fan potranno registrarsi alla lista degli interessati tra il 2 e il 23 aprile per partecipare alle celebrazioni e alle competizioni dedicate ai videogiocatori di tutto il mondo. PokémonXP sarà un vero e proprio festival internazionale, con attività interattive e esperienze esclusive per i visitatori, come il Pokémon Center temporaneo e le arene tematiche.

Tra le altre novità, Pokémon Champions arriverà su Nintendo Switch ad aprile 2026, con una versione mobile in arrivo successivamente nello stesso anno. Il titolo permetterà di collegare i propri Pokémon da Leggende Pokémon: Z‑A a Pokémon HOME, offrendo nuove opportunità di lotta e premi speciali.

In arrivo anche Pokémon Pokopia, previsto per il 5 marzo 2026 su Nintendo Switch 2. Questo titolo, dal tono più rilassato e creativo, offrirà ai giocatori la possibilità di costruire e condividere mondi accoglienti insieme ad altri utenti, esplorando le città altrui e collaborando in una modalità multigiocatore fino a quattro persone.

Il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon festeggerà anch’esso il trentennale con una nuova espansione celebrativa, che verrà distribuita simultaneamente nei mercati internazionali, seguita dal lancio di altri prodotti nel corso dell’anno.

Non mancano le sorprese per gli amanti della nostalgia. Per celebrare le origini del fenomeno, Pokémon Versione Rosso Fuoco e Pokémon Versione Verde Foglia sono ora disponibili in versione digitale su Nintendo Switch. Inoltre, è stato presentato il dispositivo Game Music Collection: Game Boy Jukebox di Pokémon Rosso e Blu, una speciale raccolta sonora che omaggia le melodie e gli effetti originali dei primi giochi della saga.

Il Pokémon Day 2026 ha riservato anche un’ulteriore rivelazione con MegaGarchomp Z, una nuova forma del celebre Pokémon Drago. In Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione sarà possibile affrontare questa creatura in una distorsione dimensionale speciale e ottenere la rarissima Garchompite Z.

Le celebrazioni per i 30 anni del brand si estendono a tutto l’ecosistema Pokémon, con aggiornamenti per Pokémon GO, Pokémon UNITE, Pokémon Masters EX, Pokémon Café ReMix, Pokémon Sleep e Pokémon TCG Pocket. In parallelo, The Pokémon Company ha lanciato un’iniziativa annuale dal titolo “Qual è il tuo preferito?”, invitando i fan di tutto il mondo a condividere il loro Pokémon del cuore.

Il 2026 segna dunque l’avvio di un anno di celebrazioni, nuove esperienze e grandi ritorni che riaffermano Pokémon come uno dei fenomeni più longevi e amati della storia dell’intrattenimento videoludico.

