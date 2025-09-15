Polestar 5: debutta la nuova Grand Tourer elettrica ad alte prestazioni

Polestar, il marchio svedese di auto elettriche ad alte prestazioni, presenta ufficialmente Polestar 5, la nuova Grand Tourer a quattro porte che unisce lusso, tecnologia e sostenibilità. Evoluzione diretta del concept Precept, svelato nel 2020, la Polestar 5 rappresenta la materializzazione della visione del brand in termini di design minimalista, performance e innovazione green.

Con una lunghezza di cinque metri e un’altezza di appena 142 cm, la Polestar 5 mantiene intatto lo stile pulito e futuristico che ha reso iconico il concept Precept. Il frontale si distingue per la SmartZone, accompagnata dai proiettori a doppia lama con tecnologia Pixel LED. Il profilo a forma d’ala, la coda Kamm e i vetri senza cornice contribuiscono a un coefficiente aerodinamico di 0,24 Cd, tra i più bassi della categoria. Il tetto panoramico in vetro – oltre due metri di lunghezza – dona luminosità e spaziosità agli interni.

L’abitacolo offre una configurazione 4+1 posti con sedili Recaro, disponibili in MicroTech o pelle Nappa certificata. Grande attenzione è stata posta alla sostenibilità: fibre naturali, Econyl riciclato e il materiale bio-based ampliTex™ sostituiscono plastiche e fibre tradizionali, riducendo l’impatto ambientale. Comfort e tecnologia si incontrano in dettagli come il climatizzatore a quattro zone, i sedili posteriori reclinabili e il foot garage, una soluzione ingegneristica che aumenta lo spazio per i passeggeri.

Il sistema di infotainment è gestito da Android Automotive OS con Google integrato, su uno schermo verticale da 14,5 pollici. Non mancano un head-up display da 9,5 pollici e un impianto audio Bowers & Wilkins da 1.680 Watt opzionale. La Polestar 5 è equipaggiata con 11 telecamere, radar e sensori avanzati, integrati nel sistema Pilot Assist, per garantire sicurezza e assistenza alla guida fino a 150 km/h.

La nuova Polestar Performance Architecture in alluminio garantisce leggerezza e rigidità torsionale superiore a molte supercar. Il cuore pulsante è un motore elettrico posteriore sviluppato in-house che, nella versione Performance, porta la potenza complessiva a 650 kW (884 CV) e 1.015 Nm. L’accelerazione 0-100 km/h è fulminea: 3,2 secondi per la Performance e 3,9 secondi per la Dual Motor.

L’architettura elettrica a 800 V consente ricariche ultraveloci fino a 350 kW: dal 10 all’80% in soli 22 minuti. L’autonomia WLTP arriva a 670 km per la versione Dual Motor e 565 km per la Performance.

La Polestar 5 Dual Motor parte da 119.800 euro, mentre la Polestar 5 Performance da 144.800 euro. Gli ordini sono già aperti online dall’8 settembre 2025 nei mercati di lancio iniziali, con consegne previste a partire dal prossimo anno.