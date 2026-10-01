POWER ZERO di SBS: ricarica smart ed efficiente per dispositivi sempre protetti

SBS presenta POWER ZERO, linea di caricabatterie USB-C e cavi con arresto automatico e ridotto consumo energetico, per ricariche sicure e sostenibili.

La sostenibilità tecnologica entra nella vita quotidiana grazie a POWER ZERO, la nuova linea di accessori SBS pensata per semplificare e rendere più efficienti le operazioni di ricarica di smartphone, tablet e notebook. I nuovi prodotti della gamma promettono un approccio più consapevole al consumo di energia, riducendo gli sprechi e tutelando la salute delle batterie.

I dispositivi POWER ZERO sono progettati per interrompere automaticamente l'alimentazione una volta raggiunta una soglia di carica predefinita. Questa funzione impedisce alle batterie di essere sottoposte a inutili stress durante le ricariche prolungate, prolungandone la durata nel tempo. Nei wall charger, la Zero Consumption Technology limita inoltre l'assorbimento energetico quando il caricatore è inserito nella presa ma non collega alcun dispositivo.

Il Wall Charger 20W, compatto e versatile, offre la ricarica rapida tramite Power Delivery e l'arresto automatico, con un consumo in standby inferiore a 0,01 W, mentre il Wall Charger 65W estende queste funzionalità anche a tablet e notebook, sempre garantendo efficienza e risparmio energetico.

Completa la gamma l'USB-C Cable, un cavo intelligente che si adatta a qualsiasi caricatore con porta USB-C. Oltre a supportare la ricarica, il trasferimento dati e la sincronizzazione, include indicatori luminosi per monitorare lo stato della carica. Anche il cavo interrompe autonomamente la ricarica al raggiungimento della soglia impostata, evitando che i dispositivi rimangano collegati più del necessario.



