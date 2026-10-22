Warhammer 40.000: Dawn of War IV svela tutte le novità del nuovo RTS

Warhammer 40.000: Dawn of War IV si prepara a rivoluzionare il genere strategico su PC, puntando verso il lancio fissato per il 3 dicembre 2026. Il nuovo titolo sviluppato da KING Art Games e distribuito da Deep Silver promette di essere il capitolo più vasto e ambizioso dell'intera serie.



Tra le novità principali spiccano ben quattro campagne complete, per un totale di oltre 70 missioni caratterizzate da scelte ramificate e modalità cooperativa. I giocatori potranno guidare Space Marine, Ork, Necron e Adeptus Mechanicus: quattro fazioni distinte, ognuna con unità, meccaniche e strategie di guerra uniche. Comanda, espandi le tue forze e conquista il campo di battaglia sfruttando ogni vantaggio strategico.



Il gioco introduce inoltre un multiplayer rinnovato con 30 mappe disponibili, tre modalità di sfida e supporto fino a cinque avversari IA oltre al multiplayer competitivo globale. Le modalità comprendono Skirmish, con decine di impostazioni personalizzabili, e il ritorno di The Last Stand, la celebre modalità cooperativa di sopravvivenza dove sarà possibile unirsi con due alleati, scegliere tra cinque eroi e creare una Strikeforce di unità di supporto. Ogni partita acquisisce così profondità strategica inedita per la saga.



La personalizzazione degli eserciti raggiunge nuovi livelli grazie allo strumento Painter potenziato. Per la prima volta sarà possibile modificare colori, decalcomanie ed equipaggiamento di ogni unità pezzo per pezzo, offrendo un controllo creativo totale su armature e dettagli visivi. Dawn of War IV consente così ai giocatori di personalizzare in modo avanzato ogni aspetto del proprio esercito.



Entrambe le edizioni del gioco sono già disponibili in preordine con uno sconto del 10%. Chi sceglierà la Commander Edition potrà accedere al titolo con ben tre giorni di anticipo rispetto al lancio globale. Il supporto post-lancio sarà garantito grazie al programmi Year One, che include aggiornamenti gratuiti con il ritorno della modalità Crusade, nuove mappe, modalità, comandanti, editor di missioni e due rilevanti espansioni della trama dedicate al conflitto su Kronus e all'introduzione di una nuova fazione giocabile.



La guerra nell'universo di Warhammer 40.000 si prepara dunque a scrivere un nuovo, epico capitolo, offrendo agli appassionati una delle esperienze strategiche più ricche e personalizzabili di sempre.