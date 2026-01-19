Connect with us

Hi, what are you looking for?

Reale Mutua per gli Internazionali

Sport

Reale Mutua rinnova con FITP, Main Partner agli Internazionali BNL di Roma

Published

Reale Mutua rinnova la partnership strategica con la Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP) in vista degli Internazionali BNL d’Italia, gestiti e organizzati con Sport e Salute. L’accordo conferma la Compagnia come Main Partner per il prossimo triennio, consolidando una collaborazione che nelle ultime edizioni ha registrato una crescita costante. Lo hanno reso noto Reale Mutua e FITP.

Il nuovo impegno arriva in un momento favorevole per il movimento tennistico italiano e per il torneo di Roma, capace di migliorare i propri risultati stagione dopo stagione. Nel 2025 la manifestazione ha battuto il record dell’edizione precedente, superando le 500.000 presenze complessive. La rinnovata intesa punta a sostenere questa traiettoria, con iniziative condivise e una presenza attiva del brand nelle aree chiave dell’evento.

Dal 28 aprile al 17 maggio 2026 il Foro Italico di Roma ospiterà l’83ª edizione degli Internazionali BNL d’Italia, con Reale Mutua nuovamente al centro della scena. La partnership si fonda su obiettivi comuni e valori allineati, in particolare la promozione dello sport come veicolo di partecipazione e coesione. Il piano triennale prevede la continuità delle attività già sperimentate con successo e la possibilità di sviluppare nuovi format per coinvolgere il pubblico.

Il rafforzamento dell’accordo con FITP sottolinea la volontà di investire su un appuntamento che attrae appassionati da tutta Italia e dall’estero, alimentando l’indotto del territorio e la visibilità internazionale della capitale. La cornice del Foro Italico, con la sua capacità di accogliere un calendario esteso e un flusso di spettatori in crescita, offre un palcoscenico ideale per valorizzare il tennis e il padel in chiave popolare e trasversale.

“Siamo felici di rinnovare la partnership con la FITP”, dichiara Luca Filippone, General Manager di Reale Group. “I principi del tennis (sana competitività, fair play, miglioramento costante) rappresentano alla perfezione i nostri valori. Questa collaborazione ci offre un palcoscenico ideale per raccontare il nostro Brand e per creare nuove opportunità di coinvolgimento per tutti i nostri stakeholder. Rinnovare la presenza in uno dei tornei combined (ATP Masters 1000 e WTA 1000) più importanti al mondo significa confermare il nostro ruolo da protagonisti nello sport che più di ogni altro sta conquistando gli italiani”.

La collaborazione, già collaudata nelle scorse edizioni, si basa su una sinergia tra organizzazione sportiva e partner istituzionali. Reale Mutua, principale Compagnia di Assicurazioni italiana in forma di Mutua e Capogruppo di Reale Group, intende proseguire il lavoro al fianco di FITP e di Sport e Salute per sostenere la qualità dell’esperienza degli spettatori e la continuità del torneo.

In this article:, , , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

“Quarto Grado” torna in prima serata: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e la scomparsa di Federica Torzullo

Spettacolo

GEOLIER: annuncia “PHANTOM” feat. 50 CENT

Test

Jeep Wrangler Rubicon: la nostra prova su strada

Spettacolo

MasterChef Italia accende il 2026 all’insegna della sostenibilità: arrivano le Green Mystery Box

Tecnologia

TCL porta al CES 2026 l’AI al centro della casa: dai nuovi TV SQD‑Mini LED al robot Ai Me

Giochi

CODE VEIN II: Il viaggio nel tempo che ridefinisce l’Action RPG

Motori

BYD lancia l’“Operazione Purification”: fino a 10.000 euro di bonus per chi rottama l’auto con cinghia a bagno d’olio

Motori

“C’è un posto per chi sogna”: Mercedes‑Benz e Sony Pictures Animation insieme per il film “GOAT”

Tecnologia

LG Gallery TV porta l’arte in salotto: debutto ufficiale al CES 2026

Test

Dacia Bigster: la nostra prova su strada

Spettacolo

Affari d’Occasione: il mercato dell’usato che diventa spettacolo su DMAX

Spettacolo

Ultimo torna con “Acquario”: il nuovo singolo fuori il 9 gennaio

Spettacolo

Welo firma il jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2026: da “Emigrato” la nuova sigla della 76ª edizione

Spettacolo

Tommaso Paradiso porta la sua anima romantica al 76° Festival di Sanremo con “I romantici”

Spettacolo

Kid Yugi e ANNA insieme nel nuovo singolo “Push It”: anticipazione dell’album “Anche gli eroi muoiono”

Turismo

San Valentino 2026 tra le colline del Monferrato: al Relais Almaranto un weekend di degustazioni, fine dining e ospitalità di charme

Moda

Where the Ocean Meets the City: la nuova capsule di North Sails e Voile Blanche unisce mare e metropoli

Spettacolo

PETIT torna ad emozionarci e annuncia l’uscita del suo nuovo singolo “PERDONAMI” in collaborazione con Mimì

Giochi

ACE COMBAT 7 supera i 7 milioni di copie vendute: la saga raggiunge quota 21 milioni e annuncia il nuovo capitolodute: la saga raggiunge quota 21 milioni e annuncia il nuovo capitolo

Società

Giuseppe Conte ospite di Paolo Del Debbio a “Dritto e Rovescio”: politica estera, sicurezza e carovita al centro del dibattito

Tecnologia

Nilox: ecco i prodotti per gli atleti di tutti i giorni

Spettacolo

Da domani la colonna sonora di “Stranger Things 5” in digitale, CD, vinile e musicassetta

Spettacolo

Lefar torna sulla scena urban napoletana con il nuovo singolo “NICO PAZ”

Motori

Vespa celebra l’Anno del Cavallo con la nuova Vespa 946 Horse

Motori

MINI Countryman E: oltre 500 km di autonomia per la nuova era elettrica

Motori

Arriva in Italia la nuova gamma CUPRA Tribe Edition

Spettacolo

“DTF St. Louis”: la nuova serie HBO Original debutta in Italia il 2 marzo

Spettacolo

Luca Argentero è l’“Avvocato Ligas”: il nuovo legal drama Sky Original dal 6 marzo su Sky e NOW

Moda

TUCANO URBANO WarmPower: la linea riscaldante che trasforma l’inverno in alleato per chi viaggia in moto e scooter

Spettacolo

Cesare Cremonini inaugura il “Cremonini Live26” con la data zero a Gorizia

Motori

Opel GT: vent’anni dopo, la spider che ha fatto sognare torna protagonista

Società

Oltre Roma 2026: il Castello Boncompagni Viscogliosi accoglie il Lazio del vino e del beverage

Spettacolo

Prince: tornano “HITnRUN phase one” e “phase two” per il decimo anniversario, ora anche in vinile

Sport

Samsung presenta SOVIS Milano Cortina 2026: un linguaggio visivo che unisce arte e tecnologia

Tecnologia

Mijia Smart Audio Glasses: il nuovo passo di Xiaomi verso l’audio indossabile

Motori

Mazda CX-5 raggiunge i cinque milioni di unità vendute nel mondo

Giochi

Dawn of War IV: il ritorno degli Ork infiamma il campo di battaglia

Motori

Apre Rétromobile 2026: tutta la creatività di Citroën illustrata attraverso le sue concept car
Reale Mutua per gli Internazionali

Sport

Reale Mutua rinnova con FITP, Main Partner agli Internazionali BNL di Roma

Spettacolo

LACRIM: Svelata la tracklist di “CIPRIANI”, il nuovo album in uscita il 6 febbraio
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Kia Italia sceglie Lorenzo Musetti come nuovo Ambassador

Kia Italia annuncia una nuova e prestigiosa collaborazione con il tennista Lorenzo Musetti, entrato di recente nella Top 5 del ranking mondiale. La partnership...

19 Gennaio 2026

Motori

Kia celebra 25 anni di partnership e innovazione agli Australian Open 2026

Kia celebra un traguardo storico: venticinque anni di partnership con gli Australian Open, uno dei tornei più prestigiosi del tennis mondiale. Per l’occasione, la...

16 Gennaio 2026

Spettacolo

Apple TV annuncia una nuova docuserie dedicata all’icona del tennis Andre Agassi

A sedici anni dalla pubblicazione di Open. La mia storia, la celebre autobiografia considerata uno dei più grandi libri sullo sport della letteratura americana,...

14 Gennaio 2026

Motori

Renault rafforza il legame con il tennis con il programma Give Me 5 e quattro nuovi ambasciatori

Renault consolida ulteriormente il proprio impegno nel mondo del tennis e rinnova la sua vocazione sportiva con l’annuncio del programma Give Me 5 e...

9 Gennaio 2026