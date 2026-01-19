Reale Mutua rinnova con FITP, Main Partner agli Internazionali BNL di Roma

Reale Mutua rinnova la partnership strategica con la Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP) in vista degli Internazionali BNL d’Italia, gestiti e organizzati con Sport e Salute. L’accordo conferma la Compagnia come Main Partner per il prossimo triennio, consolidando una collaborazione che nelle ultime edizioni ha registrato una crescita costante. Lo hanno reso noto Reale Mutua e FITP.

Il nuovo impegno arriva in un momento favorevole per il movimento tennistico italiano e per il torneo di Roma, capace di migliorare i propri risultati stagione dopo stagione. Nel 2025 la manifestazione ha battuto il record dell’edizione precedente, superando le 500.000 presenze complessive. La rinnovata intesa punta a sostenere questa traiettoria, con iniziative condivise e una presenza attiva del brand nelle aree chiave dell’evento.

Dal 28 aprile al 17 maggio 2026 il Foro Italico di Roma ospiterà l’83ª edizione degli Internazionali BNL d’Italia, con Reale Mutua nuovamente al centro della scena. La partnership si fonda su obiettivi comuni e valori allineati, in particolare la promozione dello sport come veicolo di partecipazione e coesione. Il piano triennale prevede la continuità delle attività già sperimentate con successo e la possibilità di sviluppare nuovi format per coinvolgere il pubblico.

Il rafforzamento dell’accordo con FITP sottolinea la volontà di investire su un appuntamento che attrae appassionati da tutta Italia e dall’estero, alimentando l’indotto del territorio e la visibilità internazionale della capitale. La cornice del Foro Italico, con la sua capacità di accogliere un calendario esteso e un flusso di spettatori in crescita, offre un palcoscenico ideale per valorizzare il tennis e il padel in chiave popolare e trasversale.

“Siamo felici di rinnovare la partnership con la FITP”, dichiara Luca Filippone, General Manager di Reale Group. “I principi del tennis (sana competitività, fair play, miglioramento costante) rappresentano alla perfezione i nostri valori. Questa collaborazione ci offre un palcoscenico ideale per raccontare il nostro Brand e per creare nuove opportunità di coinvolgimento per tutti i nostri stakeholder. Rinnovare la presenza in uno dei tornei combined (ATP Masters 1000 e WTA 1000) più importanti al mondo significa confermare il nostro ruolo da protagonisti nello sport che più di ogni altro sta conquistando gli italiani”.

La collaborazione, già collaudata nelle scorse edizioni, si basa su una sinergia tra organizzazione sportiva e partner istituzionali. Reale Mutua, principale Compagnia di Assicurazioni italiana in forma di Mutua e Capogruppo di Reale Group, intende proseguire il lavoro al fianco di FITP e di Sport e Salute per sostenere la qualità dell’esperienza degli spettatori e la continuità del torneo.