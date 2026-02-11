Renault lancia Twingo E-Tech Electric Evolution: la city car 100% elettrica più accessibile di sempre

Da oggi è possibile ordinare in Italia la nuova Renault Twingo E-Tech Electric nella versione Evolution, che si presenta come l’elettrica più accessibile della gamma Renault, con un prezzo d’ingresso fissato a 19.500 euro. La casa francese amplia così la propria offerta nel segmento A elettrico, offrendo una soluzione concreta e conveniente per chi cerca una mobilità urbana sostenibile e compatta.

La nuova Twingo Evolution mantiene il carattere agile e vivace che da sempre contraddistingue il modello, ma con una motorizzazione completamente elettrica. È dotata di un motore da 60 kW (80 cavalli) abbinato a una batteria LFP da 27,5 kWh utili, grazie alla quale può raggiungere fino a 263 km di autonomia nel ciclo WLTP. Un valore notevole per una city car, che le consente di affrontare sia gli spostamenti quotidiani in città sia tragitti extraurbani di media distanza con grande affidabilità.

Renault pone l’accento sulla praticità, sottolineando come la nuova Twingo E-Tech Electric sia stata pensata per offrire la miglior esperienza di guida elettrica del segmento A. Le dimensioni compatte e la grande maneggevolezza rendono il modello ideale per il traffico cittadino, mentre il comfort e la silenziosità tipici della trazione elettrica migliorano l’esperienza di guida quotidiana.

La casa automobilistica non si limita però al lancio commerciale. Nei prossimi giorni i concessionari della Rete Renault ospiteranno il tour “Hello Twingo”, un’iniziativa dedicata alla presentazione in anteprima della vettura al pubblico. Si tratta di un’occasione per conoscere da vicino la nuova Twingo E-Tech Electric e scoprire tutte le sue caratteristiche tecniche e stilistiche.