Rivelato il nuovissimo gioco di Rebel Wolves: The Blood of Dawnwalker

Rebel Wolves ha sollevato il velo sul suo prossimo gioco Action RPG, The Blood of Dawnwalker, in un evento che ha fatto scalpore grazie alla Luna piena del Lupo. Il gioco, ambientato in un XIV secolo alternativo cupo e affascinante, promette di catturare l’immaginazione dei giocatori con una trama avvincente e un gameplay coinvolgente.

In The Blood of Dawnwalker, i giocatori verranno trasportati in un’Europa del XIV secolo dilaniata dai conflitti e minacciata dalla temibile Morte Nera. La popolazione umana, decimata dalle tragedie, si trova ora a combattere per la propria sopravvivenza in un momento di estrema debolezza. Nel cuore dei misteriosi Carpazi, a Vale Sangora, i vampiri emergono dall’ombra per reclamare libertà e potere, ribaltando l’ordine dei signori feudali e trasformando le leggende in una cruda realtà.

I giocatori vestiranno i panni di Coen, un giovane trasformato in un Dawnwalker, un essere tanto umano quanto vampiro, chiamato a svolgere un’ardua missione in un mondo in bilico tra giorno e notte. Avranno a disposizione 30 giorni e notti per salvare la propria famiglia o vendicare il padre, sfidando vampiri spietati e scegliendo il proprio destino tramite le proprie azioni.

“Ispirato ai classici GDR, vogliamo che i giocatori provino il senso di urgenza in un gioco open world. Ci sono più approcci per salvare la famiglia di Coen senza una netta divisione tra missioni principali e secondarie. Saranno i giocatori a scegliere come sfruttare il proprio tempo”, ha illustrato Konrad Tomaszkiewicz, Game Director e cofondatore di Rebel Wolves. “Il tempo è una risorsa e, con il progredire di ogni missione, sarà impossibile completare tutte le storie e gli archi narrativi prima della terribile scadenza, rendendo unica ogni partita. È ciò che chiamiamo un sandbox narrativo”.

La delicatezza della natura di Coen come Dawnwalker si riflette nel gameplay del gioco; infatti, in base all’ora del giorno, i giocatori avranno a disposizione diverse abilità, capacità ed esiti della trama. Scegliere tra difendere l’umanità o abbracciare il lato oscuro dei poteri maledetti sarà una decisione cruciale che i giocatori dovranno prendere, influenzando il corso della storia.

Rebel Wolves ha promesso di rivelare ulteriori dettagli sul gameplay nei prossimi mesi, invitando i giocatori a restare aggiornati sul sito ufficiale del gioco e tramite i canali social dedicati. The Blood of Dawnwalker si preannuncia come un’esperienza dark fantasy avvincente e coinvolgente, pronta a catturare l’attenzione degli amanti dei giochi di ruolo e dei sandbox narrativi.