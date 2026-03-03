Samsung al MWC 2026: l’AI al centro della nuova strategia globale

Al Mobile World Congress 2026, Samsung Electronics presenta una svolta nel proprio percorso tecnologico, mettendo l’intelligenza artificiale al centro della sua visione industriale e di prodotto. L’azienda sudcoreana rivela un approccio strategico che unisce dispositivi, manifattura e infrastrutture di rete, delineando una prospettiva che proietta il brand verso un futuro sempre più connesso e autonomo.

Debutta la serie Galaxy S26, con una versione evoluta di Galaxy AI, ora più agentica e profondamente integrata nell’ecosistema Galaxy. Questo passo rappresenta un avanzamento significativo nella capacità dei dispositivi mobili di anticipare e rispondere ai bisogni dell’utente, evolvendo da assistente digitale a vero e proprio agente intelligente. L’integrazione sistemica della Galaxy AI si traduce in un’esperienza personalizzata e continua tra smartphone, wearables, PC e dispositivi connessi, ponendo la tecnologia al servizio quotidiano delle persone.

Sul fronte industriale, Samsung annuncia un piano ambizioso per la trasformazione della propria rete produttiva globale. Entro il 2030, tutte le fabbriche del gruppo diventeranno “fabbriche guidate dall’intelligenza artificiale”, grazie all’adozione di digital twin, agenti intelligenti e robotica avanzata. L’obiettivo è ottimizzare i processi e ridurre sprechi e inefficienze, rendendo la produzione più resiliente e sostenibile.

Parallelamente, nel settore delle reti, la compagnia rafforza la collaborazione strategica con AMD per accelerare l’implementazione commerciale di reti 5G di nuova generazione, caratterizzate da architetture AI-native e basate su cloud. Questa sinergia punta a potenziare le infrastrutture di comunicazione del futuro, abilitate da algoritmi intelligenti capaci di ottimizzare la gestione del traffico, migliorare le prestazioni e ridurre i tempi di risposta.

Con queste iniziative, Samsung riafferma la propria leadership nell’innovazione tecnologica globale, con la visione di un’economia alimentata dall’intelligenza artificiale che tocca ogni livello della catena del valore. Dalla progettazione del singolo dispositivo fino alla costruzione dell’infrastruttura di rete, l’azienda propone un modello integrato dove l’AI non è più solo una funzione aggiuntiva, ma un vero motore decisionale distribuito.

Il MWC 2026 segna dunque un passaggio cruciale: “un’evoluzione strategica dell’AI che abbraccia dispositivi, manifattura e infrastrutture di rete”. Una dichiarazione che racchiude la missione di Samsung nel prossimo decennio: rendere l’intelligenza artificiale la chiave di un futuro più connesso, intelligente e sostenibile.