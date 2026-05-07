Samsung Galaxy S26 Ultra introduce Cine LUT: video dallo stile cinematografico

Samsung Electronics rivoluziona ancora una volta il mondo della creazione video su smartphone con il lancio di Cine LUT sulla serie Galaxy S26 Ultra. Questa nuova funzione permette di usufruire della color correction cinematografica direttamente sul proprio dispositivo mobile, rendendo accessibile una qualità visiva professionale anche agli utenti meno esperti.



Cine LUT utilizza il nuovo codec APV, progettato da Samsung per garantire una gestione ottimale dei colori e delle sfumature durante la realizzazione dei video. Grazie a questa soluzione, è possibile applicare look professionali ai propri filmati in modo semplice e immediato, senza ricorrere a software di editing complessi o post-produzione su PC.



L'obiettivo di Samsung è chiaro: democratizzare la creazione di video di livello cinematografico, offrendo a tutti la possibilità di trasformare ogni momento in una scena degna di un vero set. La creazione video di qualità cinematografica diventa così accessibile a tutti, grazie a un'interfaccia intuitiva che permette di selezionare e applicare i LUT (Look Up Tables) con pochi tocchi.



Sul Galaxy S26 Ultra, Cine LUT si integra perfettamente con le altre funzionalità avanzate offerte dalla fotocamera e dal sistema, confermando la volontà dell'azienda di puntare sull'innovazione e sulla personalizzazione della user experience. Questa novità amplia le possibilità creative, consentendo a videomaker emergenti, content creator e semplici appassionati di sperimentare con stili visivi diversi senza compromessi su qualità e facilità d'uso.



Samsung pone ancora una volta l'accento su tecnologia e accessibilità, offrendo strumenti che prima erano riservati a professionisti e portandoli nelle mani di chiunque voglia raccontare storie attraverso immagini in movimento.