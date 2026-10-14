Samsung Health si rinnova: coaching personalizzato per sonno e corsa

Samsung Health introduce nuove funzionalità di coaching personalizzato per migliorare sonno e corsa, offrendo integrazione con Strava e guida evoluta.

Samsung Health introduce nuove funzionalità di coaching personalizzato per aiutare gli utenti a interpretare meglio i dati relativi alla salute e trasformarli in abitudini quotidiane più sane. L’aggiornamento riguarda soprattutto Guida al sonno e Allenatore per corsa, con strumenti pensati per comprendere i ritmi del riposo, migliorare la qualità del sonno e seguire un percorso di allenamento sempre più personalizzato.

L’obiettivo è andare oltre il semplice monitoraggio delle attività, offrendo indicazioni concrete per favorire il benessere nel lungo periodo e accompagnare gli utenti verso uno stile di vita più equilibrato.

La qualità del sonno rappresenta un elemento fondamentale per il recupero fisico e mentale. Per questo, Samsung amplia le funzionalità di Guida al sonno, trasformandola in un sistema di coaching che collega i dati raccolti durante la notte alle abitudini quotidiane, con suggerimenti mirati per migliorare progressivamente il riposo.

Una delle principali novità riguarda l’accessibilità del servizio: per iniziare a utilizzare Guida al sonno sono sufficienti tre giorni di dati raccolti nelle ultime due settimane, rispetto ai sette giorni nell’arco di un mese richiesti in precedenza. Un cambiamento che permette di avviare il percorso più rapidamente, senza dover attendere periodi di monitoraggio particolarmente lunghi.

Anche le raccomandazioni diventano più personalizzate. Durante la configurazione, gli utenti possono indicare le proprie esigenze e gli obiettivi legati al sonno, che costituiscono il punto di partenza del programma. Le indicazioni settimanali vengono quindi adattate all’evoluzione delle abitudini di riposo, tenendo conto anche del livello di soddisfazione percepito ogni giorno e dei cambiamenti nello stile di vita.

Il programma si basa sui principi della scienza comportamentale applicata al sonno e propone checklist quotidiane e suggerimenti personalizzati, con l’obiettivo di aiutare gli utenti a individuare le abitudini da modificare e a consolidare nel tempo una routine più regolare.

Per rendere più immediata la lettura dei risultati, Samsung introduce inoltre il nuovo grafico pentagonale Equilibrio del sonno, che riunisce cinque indicatori: durata del sonno, regolarità del sonno, durata della veglia durante la notte, soddisfazione del sonno e Punteggio energetico. La rappresentazione consente di ottenere una panoramica dei principali aspetti del riposo e di individuare quelli sui quali concentrarsi per migliorare.

Gli insight quotidiani del mattino, dedicati alla notte appena trascorsa, vengono affiancati da report settimanali e riepiloghi finali più completi. In questo modo, Guida al sonno offre una visione più ampia dell’andamento nel tempo, aiutando a riconoscere schemi ricorrenti e a costruire abitudini più sane e durature.

L’aggiornamento coinvolge anche Allenatore per corsa, la funzione di Samsung Health dedicata a chi desidera migliorare le proprie prestazioni nella corsa attraverso un programma strutturato. Per utilizzare il servizio è necessario accedere a un Samsung Account.

I livelli di allenamento disponibili passano da 10 a 12, ampliando le possibilità di personalizzazione per runner con esperienze e obiettivi differenti. Il piano viene elaborato sulla base di un test di corsa della durata di 12 minuti oppure dello storico dei dati di allenamento. Con l’introduzione dei nuovi livelli dedicati anche ai corridori intermedi e avanzati, gli utenti possono affrontare obiettivi più impegnativi e seguire un percorso di progressione calibrato sulle proprie capacità.

Per valorizzare i risultati raggiunti, Samsung introduce anche nuove opzioni per la condivisione degli allenamenti sui social media. I runner possono esportare i dati delle proprie sessioni utilizzando template pronti per la pubblicazione, così da condividere più facilmente traguardi, record personali e percorsi con la propria community.

Un’altra novità riguarda l’integrazione con Strava, la piattaforma dedicata al fitness e alle attività sportive. Gli utenti potranno importare direttamente in Samsung Health i percorsi preferiti salvati su Strava, compresi quelli per la corsa su strada, il trail running e il ciclismo. L’integrazione punta a rendere più semplice la gestione delle attività e a migliorare la continuità dell’esperienza tra i due servizi.

Le nuove funzionalità di Samsung Health saranno distribuite progressivamente a partire da ottobre 2026, attraverso gli aggiornamenti dell’app. L’evoluzione della piattaforma conferma così l’attenzione di Samsung verso un approccio al benessere sempre più personalizzato, nel quale il monitoraggio dei dati si accompagna a indicazioni pratiche per migliorare il riposo, l’attività fisica e le abitudini quotidiane.