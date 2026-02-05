Samsung inaugura la Samsung House a Milano in vista di Milano Cortina 2026

Nel cuore di Milano, presso il prestigioso Palazzo Serbelloni, Samsung ha inaugurato ufficialmente la Samsung House, un nuovo hub dedicato ad atleti, media e partner in preparazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026. L’evento, tenutosi il 4 febbraio, ha rappresentato non solo un importante traguardo per il brand, ma anche l’inizio simbolico del percorso verso l’appuntamento olimpico del 2026.

Durante la cerimonia, che ha incluso il tradizionale taglio del nastro, sono intervenuti ospiti di rilievo come Anne-Sophie Voumard, Managing Director di IOC Television & Marketing Services, Andrea Varnier, CEO di Milano Cortina 2026, insieme a rappresentanti della Regione Lombardia e del Comune di Milano. I vertici di Samsung hanno partecipato all’evento con gli interventi di Stephanie Choi, EVP e Head of the Mobile Marketing Center, MX Business, Samsung Electronics, e Mauro Porcini, President and Chief Design Officer, presenti come parte della delegazione ufficiale.

La serata ha proposto anche momenti di intrattenimento con performance dal vivo e un menù esclusivo curato dallo chef stellato Enrico Bartolini, che ha reinterpretato la tradizione gastronomica milanese.

Samsung House rappresenta la visione del marchio di un mondo sempre più connesso, in cui la tecnologia è al servizio delle persone e dell’esperienza sportiva. Lo spazio, progettato da Balich Wonder Studio sotto la direzione di Marco Balich – Creative Director della Cerimonia di Apertura di Milano Cortina 2026 – è pensato come un ambiente dinamico e immersivo: non un semplice showroom, ma un luogo capace di trasmettere l’atmosfera olimpica e di tradurla in un’esperienza quotidiana per chi lo visita.

Il nuovo hub è articolato in diverse aree tematiche, ognuna dedicata a valorizzare l’eredità di innovazione del brand e a favorire connessioni reali tra persone, tecnologia e spirito olimpico. «Samsung House incarna la visione di apertura e connessione che accompagna il nostro impegno da quasi trent’anni come Partner Olimpico e Paralimpico Mondiale», afferma l’azienda.

La struttura rimarrà aperta per tutto il periodo dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, accompagnando le competizioni fino al 22 febbraio, per poi riaprire in occasione dei Giochi Paralimpici Invernali, dal 6 al 15 marzo dello stesso anno.

Con questa iniziativa, Samsung rinnova il proprio ruolo centrale nel dialogo tra tecnologia, sport e inclusione, rafforzando un legame che unisce l’innovazione al valore universale dello spirito olimpico.