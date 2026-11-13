Samsung, occhiali intelligenti con Gemini dal 10 dicembre: i prezzi

Samsung Electronics ha annunciato il lancio della gamma completa dei suoi occhiali intelligenti, pensati per offrire un’assistenza a mani libere basata sull’intelligenza artificiale. Arriveranno il 10 dicembre negli Stati Uniti e in Corea del Sud, con i preordini aperti da oggi, e nascono dall’incontro tra l’ingegneria mobile del gruppo coreano, la collaborazione con Google, che porta a bordo l’assistente Gemini, e il design di due marchi dell’occhialeria, Gentle Monster e Warby Parker. L’obiettivo dichiarato è aiutare chi li indossa a comprendere ciò che lo circonda, comunicare in altre lingue e restare connesso senza distogliere l’attenzione da quello che sta facendo.

Le varianti sono 30. Gentle Monster ne firma 16, basate su sei stili di montatura, con un’estetica audace e anticonvenzionale. Warby Parker ne propone 14, su tre design di montatura con diverse larghezze e lenti, nelle versioni da vista e da sole, puntando su linee senza tempo e uno stile ricercato. Samsung ha lavorato per integrare l’hardware in montature sottili e leggere: il peso è di circa 41 grammi con le lenti standard, con piccole differenze a seconda del modello, da 39,6 a 43,9 grammi.

Il cuore dell’esperienza è Gemini. Si possono fare domande su ciò che si ha davanti, per esempio per identificare un monumento o saperne di più su un oggetto, e proseguire la conversazione in modo naturale. Durante una riunione si può fotografare una lavagna, chiedere all’assistente di riassumerne i punti principali e salvarli direttamente in Samsung Notes. In viaggio gli occhiali traducono il menu di un ristorante e guidano verso la destinazione con le indicazioni passo passo di Google Maps. Gestiscono poi le notifiche, assegnando le priorità, raggruppandole e riassumendole in base al contesto, leggono ad alta voce gli aggiornamenti importanti e permettono di telefonare e rispondere ai messaggi con la voce, anche quando si hanno le mani occupate. Samsung precisa che le funzioni visive, di traduzione e di navigazione possono variare in base alla lingua, al mercato e al servizio utilizzato.

Sul piano tecnico, una fotocamera HDR da 12 megapixel fornisce a Gemini il contesto visivo, scatta foto in formato verticale da 3.024 x 4.032 pixel e registra video fino a 3K a 30 fotogrammi al secondo. Due altoparlanti open-ear e quattro microfoni gestiscono comandi vocali, chiamate e musica, lasciando percepire i suoni dell’ambiente. La piattaforma è la Snapdragon AR1 Gen 1, con 2 GB di memoria e 64 GB di spazio di archiviazione, Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.4. I controlli sono touch e vocali, la certificazione di resistenza è IPX4. L’autonomia arriva fino a nove ore con una carica e fino a 72 ore con la custodia di ricarica.

Gli occhiali sono progettati per lavorare insieme allo smartphone, a cui trasferiscono parte del carico di elaborazione: una scelta che, insieme alla disposizione dei componenti, della batteria e alla gestione termica, serve a bilanciare prestazioni, resistenza e comfort in una struttura leggera. Sono compatibili con gli smartphone Galaxy delle serie S, S FE e Z con One UI 9.0 o successive, con i Google Pixel dal 7 in poi con Android 17 e con gli iPhone dal 13 in poi, con almeno 6 GB di RAM e iOS 26.6. Oltre a Gemini c’è Bixby, disponibile però solo con i telefoni Galaxy.

Ampio spazio è dedicato alla privacy, di chi indossa gli occhiali e di chi gli sta intorno. Quando si scattano foto o si registrano video, un LED esterno segnala che la fotocamera è attiva, mentre chi li porta riceve una segnalazione luminosa interna e un avviso sonoro. Se il LED esterno è coperto o non funziona correttamente, l’acquisizione delle immagini viene disabilitata. Gli altoparlanti sono studiati per ridurre la dispersione del suono e, durante le conversazioni con Gemini Live, i rumori ambientali, comprese le voci di altre persone, vengono filtrati. Le immagini acquisite da Gemini non vengono usate per addestrare i modelli di intelligenza artificiale né per la pubblicità mirata, e quando si chiedono informazioni su ciò che si sta guardando i volti delle persone vicine vengono oscurati automaticamente prima della risposta. Gli occhiali sono destinati a utenti di almeno 18 anni: la verifica dell’età è richiesta per attivare il dispositivo e scaricare le app.

Gentle Monster Intelligent Eyewear e Warby Parker Intelligent Eyewear saranno disponibili dal 10 dicembre 2026. Entrambe le collezioni debutteranno negli Stati Uniti, la sola Gentle Monster anche in Corea del Sud. Si potranno provare e acquistare nei negozi e sui canali online di Warby Parker e sullo store online ufficiale di Gentle Monster, mentre dal 10 dicembre sono previste dimostrazioni in punti vendita Samsung selezionati. Negli Stati Uniti i prezzi partono da 395 dollari per i modelli Warby Parker e vanno da 449 a 489 dollari, a seconda del modello, per quelli Gentle Monster. Samsung non ha indicato tempi né prezzi per l’Italia e per gli altri mercati.