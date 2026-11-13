ASUS Black Weeks: sconti fino a 800 euro su notebook e vantaggi esclusivi

ASUS lancia ufficialmente le Black Weeks, proponendo fino al 30 novembre sconti che raggiungono gli 800 euro su una vasta gamma di notebook dedicati a lavoro, studio e gaming. Le linee coinvolte spaziano dai Vivobook e Zenbook per la produttività quotidiana ai potenti modelli ROG e TUF Gaming pensati per gli appassionati di videogiochi. Agli utenti registrati sono riservati vantaggi esclusivi, tra cui la protezione Kasko gratuita su una selezione di prodotti e il 20% di sconto sugli accessori selezionati.

La campagna si struttura su tre livelli principali, cumulabili in base alle condizioni delle singole offerte: sconti diretti fino a 800 euro sui notebook selezionati, vantaggi extra per chi accede al proprio account ASUS e un programma dedicato al mondo Education che permette a studenti e personale scolastico, previa verifica dei requisiti, di ottenere 50 euro aggiuntivi di sconto su una selezione di prodotti.



Basta registrarsi gratuitamente su ASUS eShop per usufruire di queste promozioni riservate e completare l'acquisto beneficiando di tutti i vantaggi.

Tra i notebook consumer protagonisti delle offerte spiccano modelli adatti a ogni esigenza: dal pratico ASUS Vivobook Go 15 proposto a 479 euro al versatile ASUS Vivobook S14 e S16 entrambi a 899 euro, fino ai top di gamma come l'ultraleggero ASUS Zenbook S16 a 1.799 euro e il rivoluzionario ASUS Zenbook DUO con doppio display, a partire da 2.799 euro. Alcuni dispositivi selezionati includono la Kasko gratuita per 1 anno, che copre danni causati da cadute e urti, liquidi, picchi di tensione elettrica e rotture accidentali.

Anche il settore gaming viene valorizzato con offerte dedicate ai modelli ROG e TUF. Tra questi il TUF Gaming 16 a 1.749 euro e i potenti ROG Zephyrus G16 e G14 che garantiscono performance elevate per gaming e creatività, fino al ROG Strix G16 a 2.649 euro. Per vari modelli è inclusa la protezione Kasko gratuita per gli utenti registrati.

La campagna Black Weeks di ASUS rappresenta un'opportunità concreta per acquistare dispositivi all'avanguardia a prezzi vantaggiosi, con la sicurezza di una protezione aggiuntiva e la possibilità di personalizzare ulteriormente la propria esperienza con sconti sugli accessori selezionati. Gli utenti del comparto Education possono inoltre beneficiare di un ulteriore sconto dedicato, confermando l'attenzione di ASUS a tutte le categorie di utilizzatori.

Tutte le promozioni sono disponibili fino al 30 novembre e i prezzi indicati comprendono l'IVA, fino a esaurimento scorte. Per scoprire tutti i dettagli e i modelli coinvolti basta iscriversi al sito ASUS e accedere al proprio account durante il periodo delle offerte.