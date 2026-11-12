Regali di Natale hi-tech: i nuovi smartphone nubia tra design ultrasottile e prestazioni gaming

La tecnologia rimane protagonista tra le idee regalo più apprezzate a Natale, soprattutto quando unisce funzionalità, design raffinato e originalità. Tra le proposte che si distinguono in questo scenario spicca la nuova gamma di smartphone nubia, pensata per rispondere a stili di vita ed esigenze differenti.



Per chi desidera puntare su eleganza e innovazione, nubia Air Pro si presenta come il regalo perfetto. Caratterizzato da un corpo ultrasottile di soli 5,99 mm e un peso leggerissimo di 172 grammi, sorprende per la cura del design e l'attenzione ai dettagli. Il dispositivo mette a disposizione una fotocamera principale da 108 MP, un ampio display AMOLED da 6,77 pollici e una batteria da 5.000 mAh, offrendo così un'esperienza tecnologica completa dedicata sia alla fotografia sia all'intrattenimento quotidiano. nubia Air Pro si può acquistare nelle colorazioni Prime Black e Aero White a un prezzo di 449,90 euro.



Per gli amanti del gaming o per chi cerca performance elevate anche nell'utilizzo di tutti i giorni, la gamma nubia Neo 5 GT rappresenta un'idea regalo destinata a sorprendere. Equipaggiati con il processore MediaTek Dimensity 7400 e una batteria da 6.210 mAh, i dispositivi integrano i controlli gaming Neo Triggers 5.0 a 550 Hz per sessioni di gioco fluide e reattive. Il modello Neo 5 GT Special Edition si distingue ulteriormente grazie al nuovo sistema AquaCore Cooling System, composto da un doppio raffreddamento attivo a liquido e ad aria, capace di mantenere stabili le prestazioni anche durante le partite più intense.



I modelli della famiglia Neo 5 GT sono disponibili a partire da 399,90 euro, mentre la versione Special Edition offre una configurazione da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna al prezzo di 549,90 euro, acquistabile online e nei principali negozi di elettronica.



nubia offre così una selezione di smartphone adatti sia a chi vuole distinguersi per stile sia a chi punta su prestazioni elevate sotto l'albero di Natale.