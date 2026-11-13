Marelli lancia ORION, la piattaforma cloud AI che rivoluziona i dati nel motorsport
Tecnologia

Marelli lancia ORION, la piattaforma cloud AI che rivoluziona i dati nel motorsport

Marelli ORION, piattaforma cloud AI pensata per gestire e analizzare i dati nel motorsport, trasformando dati frammentati in informazioni utili e condivisibili.

di Sergio Pastore
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Marelli ha svelato ORION, una nuova piattaforma cloud intelligenza artificiale progettata per rivoluzionare la gestione e l'analisi dei dati nel mondo del motorsport, in occasione del Professional MotorSport World Expo 2026 a Colonia. Questa innovazione si propone di trasformare il modo in cui team, federazioni, media e operatori regolamentati raccolgono, interpretano e condividono informazioni cruciali sulle competizioni automobilistiche.

ORION si presenta come una vera e propria infrastruttura di dati (data foundation), in grado di unire fonti eterogenee e strutturare le informazioni nel cloud, arricchendole grazie all'intelligenza artificiale. La piattaforma è pensata per supportare non solo le analisi approfondite ma anche lo storytelling, il coinvolgimento dei tifosi e la creazione di servizi dati trasparenti e verificabili.

Uno degli aspetti chiave di ORION è la capacità di collegare e armonizzare dati frammentati, consentendo agli utenti di accedere a informazioni condivise e facilmente interpretabili. Questo approccio permette a tutti gli attori coinvolti - dai team ai promotori, passando per le federazioni e le testate giornalistiche - di operare su una base di dati comune, pur mantenendo indipendenti le prospettive e le analisi.

Collegando fonti di dati eterogenee, strutturando e gestendo le informazioni nel cloud e arricchendole con l'intelligenza artificiale, ORION offre una "data foundation" affidabile che supporta l'analisi, i processi decisionali, lo storytelling, il coinvolgimento dei fan e i servizi di dati sottoponibili ad audit. Consente a team, federazioni, promotori, testate giornalistiche e operatori regolamentati di lavorare su una stessa infrastruttura di dati coerente, mantenendo al contempo le loro differenti prospettive.

Grazie al lancio di ORION, Marelli punta a fornire uno strumento strategico in grado di garantire massima efficienza e trasparenza ai professionisti del motorsport, aprendo nuove opportunità sia in campo sportivo sia per la narrazione di eventi e la partecipazione attiva dei fan. La tecnologia, presentata in Germania insieme alle ultime innovazioni dell'azienda per il racing, promette di segnare un nuovo standard nell'intelligence applicata alle competizioni motoristiche.

Marelli lancia ORION, la piattaforma cloud AI che rivoluziona i dati nel motorsport

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