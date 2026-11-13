Marelli lancia ORION, la piattaforma cloud AI che rivoluziona i dati nel motorsport

Marelli ORION, piattaforma cloud AI pensata per gestire e analizzare i dati nel motorsport, trasformando dati frammentati in informazioni utili e condivisibili.

Marelli ha svelato ORION, una nuova piattaforma cloud intelligenza artificiale progettata per rivoluzionare la gestione e l'analisi dei dati nel mondo del motorsport, in occasione del Professional MotorSport World Expo 2026 a Colonia. Questa innovazione si propone di trasformare il modo in cui team, federazioni, media e operatori regolamentati raccolgono, interpretano e condividono informazioni cruciali sulle competizioni automobilistiche.

ORION si presenta come una vera e propria infrastruttura di dati (data foundation), in grado di unire fonti eterogenee e strutturare le informazioni nel cloud, arricchendole grazie all'intelligenza artificiale. La piattaforma è pensata per supportare non solo le analisi approfondite ma anche lo storytelling, il coinvolgimento dei tifosi e la creazione di servizi dati trasparenti e verificabili.

Uno degli aspetti chiave di ORION è la capacità di collegare e armonizzare dati frammentati, consentendo agli utenti di accedere a informazioni condivise e facilmente interpretabili. Questo approccio permette a tutti gli attori coinvolti - dai team ai promotori, passando per le federazioni e le testate giornalistiche - di operare su una base di dati comune, pur mantenendo indipendenti le prospettive e le analisi.

Collegando fonti di dati eterogenee, strutturando e gestendo le informazioni nel cloud e arricchendole con l'intelligenza artificiale, ORION offre una "data foundation" affidabile che supporta l'analisi, i processi decisionali, lo storytelling, il coinvolgimento dei fan e i servizi di dati sottoponibili ad audit. Consente a team, federazioni, promotori, testate giornalistiche e operatori regolamentati di lavorare su una stessa infrastruttura di dati coerente, mantenendo al contempo le loro differenti prospettive.

Grazie al lancio di ORION, Marelli punta a fornire uno strumento strategico in grado di garantire massima efficienza e trasparenza ai professionisti del motorsport, aprendo nuove opportunità sia in campo sportivo sia per la narrazione di eventi e la partecipazione attiva dei fan. La tecnologia, presentata in Germania insieme alle ultime innovazioni dell'azienda per il racing, promette di segnare un nuovo standard nell'intelligence applicata alle competizioni motoristiche.