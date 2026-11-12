ASUS Ascent QN10: il primo mini PC AI con NPU da 80 TOPS e Snapdragon X2 Elite

ASUS lancia Ascent QN10, mini PC con NPU da 80 TOPS, piattaforma Snapdragon X2 Elite, sicurezza avanzata e design ultracompatto. Ideale per IA e edge computing.

ASUS ha presentato il nuovo Ascent QN10, il primo mini PC al mondo dotato di una NPU da 80 TOPS e basato sulla piattaforma Snapdragon X2 Elite. Il dispositivo introduce un nuovo standard per le prestazioni di intelligenza artificiale direttamente in locale, offrendo ai professionisti e alle aziende una soluzione potente, sicura ed estremamente compatta.

Ascent QN10 si distingue per le sue dimensioni ridotte: il volume dello chassis è inferiore a 0,7 litri, rendendolo 86% più piccolo rispetto ai tradizionali desktop da 5 litri senza però sacrificare le prestazioni. La CPU Qualcomm Oryon a 18 core assicura multitasking fluido e velocità, mentre la GPU Adreno integrata garantisce prestazioni grafiche fino a 2,3 volte superiori alla generazione precedente.

La vera rivoluzione è la Neural Processing Unit (NPU) Qualcomm Hexagon integrata, capace di raggiungere fino a 80 TOPS di potenza computazionale per l'IA. Questo consente di gestire applicazioni avanzate come traduzione linguistica in tempo reale, generazione di testi e immagini, miglioramento video e automazione dei flussi di lavoro tramite assistenti AI, tutto direttamente sul dispositivo.



Un altro punto di forza di Ascent QN10 è la sicurezza. Il sistema adotta un'architettura multilivello "chip-to-cloud" per proteggere dispositivi, dati e carichi di lavoro IA su hardware, firmware, sistema operativo e cloud. Tra le tecnologie incluse troviamo fTPM 2.0 per la protezione delle credenziali, crittografia avanzata e il processore di sicurezza Microsoft Pluton. Questo apparato consente di mantenere al sicuro informazioni sensibili e di lavorare in ambienti aziendali con la massima tranquillità.

Il nuovo mini PC è pensato espressamente per creator, sviluppatori e aziende che necessitano una piattaforma affidabile e scalabile per produttività assistita dall'intelligenza artificiale e applicazioni di edge computing. La compatibilità con Copilot+, la presenza di oltre 175 modelli IA preottimizzati tramite il Qualcomm AI Hub e il supporto per workflow BYOM/BYOD garantiscono uno sviluppo rapido e personalizzato delle soluzioni IA direttamente sull'hardware.

ASUS Ascent QN10 offre inoltre un'ampia dotazione di porte I/O ad alta velocità e le più recenti tecnologie di connettività wireless, incluso Wi-Fi 7 e Bluetooth 6.0, assicurando le migliori prestazioni in termini di sincronizzazione, collaborazione e connessione a periferiche multiple.

La configurazione disponibile include 32 GB di RAM, 512 GB di storage e licenza Windows 11, con un prezzo suggerito di 2.299 euro nelle principali catene specializzate, Gold Store e partner Powered by ASUS.

Questo mini PC è destinato a diventare un riferimento per chi cerca uno strumento compatto ma in grado di affrontare tutte le sfide dell'IA moderna, dal multitasking professionale alla gestione di flussi di lavoro complessi nei settori più innovativi.