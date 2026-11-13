Leone, la forza di un Papa: storie di speranza e fede

Su Canale 5 torna il programma Leone, la forza di un Papa con il viaggio del Papa in Perù e storie di Chiara Luce Badano, Padre Pio e San Giuseppe Moscati.

Domenica 15 novembre alle 8.45 ritorna su Canale 5 l'appuntamento con Leone, la forza di un Papa, il programma Videonews condotto da Dario Maltese con la cura del vaticanista Fabio Marchese Ragona. In studio saranno presenti anche Monica Leofreddi e la scrittrice Catena Fiorello, contribuendo al racconto di storie intense e attuali.

Punto centrale della puntata sarà il viaggio del Papa in Perù, con collegamenti in diretta da Chiclayo e videomessaggi degli amici più cari del Pontefice. Le immagini spettacolari del suo ritorno a casa promettono di coinvolgere il pubblico, offrendo uno sguardo inedito sulla dimensione personale del Papa.

Spazio speciale verrà riservato anche alla storia della beata Chiara Luce Badano, scomparsa a soli 18 anni dopo una grave malattia. In studio uno dei suoi migliori amici testimonierà la forza e il coraggio che hanno contraddistinto la giovane nel suo breve ma intenso cammino di vita.

In occasione della Giornata mondiale dei poveri del 15 novembre, il programma racconterà storie di speranza e rinascita legate al contributo dei volontari della comunità di Sant'Egidio, con collegamenti da Roma. Queste testimonianze metteranno in luce l'importanza dell'aiuto concreto e della solidarietà nella società di oggi.

Non mancheranno inoltre approfondimenti sulle figure di Padre Pio, con collegamenti in diretta da San Giovanni Rotondo, e di San Giuseppe Moscati, noto come il medico dei poveri, per raccontare il valore della fede vissuta attraverso l'ascolto e il servizio agli ultimi.

Leone, la forza di un Papa si conferma così un appuntamento imprescindibile per chi cerca narrazioni di spiritualità e umanità, tra storie di viaggio, dolore, fede e rinascita che segnano la contemporaneità.