Il futuro del nucleare in Italia tra ricerca e innovazione

Domani, sabato 14 novembre, Canale 5 trasmetterà in seconda serata uno speciale Tg5 dedicato al tema del nucleare in Italia, intitolato Che nucleare sarebbe? L'appuntamento mira a offrire un quadro completo sulle prospettive future dell'energia nucleare nel Paese, con uno sguardo particolare su ricerca, innovazione e nuove tecnologie. Lo speciale, diretto da Clemente J. Mimun e curato da Fabio Tamburini, pone l'attenzione sia sulle opportunità che sulle sfide di un ritorno all'energia dell'atomo.



Tra i momenti salienti, viene proposta un'ampia intervista con il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, offrendo una voce istituzionale di rilievo nel dibattito nazionale sull'eventuale ritorno al nucleare.



Lo speciale guida gli spettatori in un viaggio attraverso alcuni luoghi simbolo della storia e della ricerca nucleare italiana. Dal sito storico della centrale Enrico Fermi di Trino, in provincia di Vercelli, fino ai centri ENEA del Brasimone e di Frascati, sono raccontati gli sforzi italiani nella sperimentazione di reattori di quarta generazione raffreddati a piombo.



Un'attenzione particolare verrà inoltre dedicata all'eccellenza industriale italiana e al contributo delle imprese nello sviluppo delle nuove tecnologie nucleari, sottolineando l'importanza dell'innovazione per affrontare le sfide energetiche dei prossimi anni.



L'obiettivo del programma è chiaro: un racconto per comprendere quale ruolo potrebbe avere l'energia dell'atomo nel futuro energetico dell'Italia. Il dibattito sul nucleare, tornato centrale con la crisi energetica e la transizione verso fonti a basse emissioni, trova così spazio nella narrativa televisiva, coinvolgendo istituzioni, scienziati e industria in una riflessione articolata sul futuro energetico nazionale.