San Valentino tra vigne e charme rurale: Cà Rovere e Castel Bricon celebrano l’amore nei Colli Berici

Nel cuore dei Colli Berici, ad Alonte, la famiglia Biasin rinnova la tradizione di ospitalità e qualità che da oltre vent’anni anima il progetto Cà Rovere, cantina vocata alla produzione di spumanti Metodo Classico da uve Chardonnay e Garganega. Alla terza generazione, giovane e appassionata, si affianca oggi una nuova dimensione dell’accoglienza: Castel Bricon, una dimora di campagna che unisce gusto, relax e autenticità veneta.

Castel Bricon nasce dal recupero di un antico casolare agricolo, immerso tra filari e boschi spontanei che circondano le colline di Alonte. Le sue tredici camere in stile country chic, i camini originali, gli arredi d’antiquariato e l’uso di materiali locali creano un ambiente curato nei dettagli, dove l’atmosfera è intima e il tempo sembra rallentare. La struttura offre una piscina affacciata sui vigneti e una suite panoramica ideale per chi cerca un rifugio romantico immerso nella natura.

Per celebrare San Valentino 2026, Cà Rovere e Castel Bricon propongono un’esperienza dedicata all’amore e al piacere dei sensi. Sabato 14 febbraio, la cantina Cà Rovere organizza una degustazione speciale accompagnata da un workshop curato dalla chef Isabella Guariento. Durante l’incontro, le coppie potranno decorare creazioni dolci personalizzate con iniziali, cuori e piccoli messaggi d’amore. L’esperienza comprende una visita guidata in cantina e la degustazione di tre etichette simbolo della produzione locale: il Blanc de Blanc Metodo Classico 2020, 100% Chardonnay; il Rosé di Storie Metodo Classico Brut 2017, edizione limitata che unisce Chardonnay, Garganega e Pinot Nero; e il Sisto Bianco “Profumo di Luce”, Chardonnay in purezza.

Per chi desidera completare la giornata con un soggiorno romantico, Castel Bricon propone tre pacchetti esclusivi che uniscono ospitalità, bollicine e benessere. Il pacchetto Love Escape prevede una notte in camera Basic, accogliente e curata, con bottiglia di Sisto Bianco in omaggio. Lo Sparkling Love offre una sistemazione in camera Superior con bottiglia di Brut Rosé e confetture artigianali. Infine, il pacchetto Luxury Lovers consente di soggiornare nella camera Deluxe, accompagnata da una bottiglia di Brut Nature e da due cosmetici bio Grapey per un’esperienza di benessere di coppia. Tutte le formule includono la colazione e la possibilità di effettuare il late check-out entro le ore 12.00.

La degustazione proposta da Cà Rovere ha un costo di 45 euro a persona, mentre i pacchetti soggiorno partono da 200 euro a notte per il Love Escape, 235 euro per lo Sparkling Love e 290 euro per il Luxury Lovers, comprendendo sempre workshop e degustazione.

L’iniziativa unisce l’eccellenza vitivinicola dei Colli Berici con la bellezza autentica della campagna veneta. Un’occasione per scoprire un territorio che, tra colline e vigneti, sa ancora offrire esperienze intime e genuine, dove l’amore trova espressione nel rispetto della natura e nel gusto delle cose ben fatte.

San Valentino 2026 nei Colli Berici diventa così un invito a vivere il fascino discreto di un luogo in cui l’arte dell’accoglienza e la passione per il vino si intrecciano, regalando alle coppie un’esperienza capace di unire cuore, sapori e bellezza.

