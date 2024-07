Santa Teresa Gallura si prepara a ospitare la IV edizione di Danza nel Vento

Il 28 luglio, alle 21:30, Piazza Vittorio Emanuele a Santa Teresa Gallura sarà il palcoscenico di un evento che sta rapidamente diventando un punto di riferimento nel panorama della danza internazionale: la quarta edizione di Danza nel Vento. Questo gala, che ha saputo conquistare il cuore degli appassionati di balletto di tutto il mondo, si distingue per un cast di livello stellare.

Tra i protagonisti di questa edizione spiccano nomi di rilievo come Nicoletta Manni, Étoile de La Scala di Milano, rinomata per la sua grazia e talento straordinari. Nicoletta Manni è una delle figure italiane più influenti nel panorama delle arti. Accanto a lei, il pubblico potrà ammirare Sergio Bernal, Étoile spagnolo e stella della danza, acclamato dalla critica come il più talentuoso ballerino di flamenco al mondo. A completare questo trio di eccellenze, Julian Mackay, Principal Dancer del Bavarese State Ballet, la cui presenza è un ulteriore segno del prestigio internazionale di questa manifestazione.

L’evento, diretto da Rossella Cardo con il patrocinio del Comune di Santa Teresa Gallura e sostenuto dal Gruppo Delphina, vedrà anche la partecipazione di altri grandi nomi della danza. Jacopo Tissi, Principal del Dutch National Ballet e unico italiano nella storia ad essere entrato nell’organico del Teatro Bolshoi di Mosca come Primo Ballerino, sarà tra le star che si esibiranno sul palco.

La vocazione internazionale di Danza nel Vento è confermata dalla presenza di Luiza Lopez, Principal Dancer del Royal Swedish Ballet, che si esibirà insieme a Gustavo Carvalho, Principal Ballet Am Rheim di Düsseldorf. Inoltre, Antonio Casalinho e Margarita Fernandes, rispettivamente Primo Solista e Solista del Bayerisches Staatsballett di Monaco, incanteranno il pubblico con le loro performance, freschi dell’ultimo tour con Roberto Bolle.

Un momento particolarmente atteso sarà l’esibizione di Dustin Taylor, finalista del programma “Amici” di Canale 5, che ha vinto la possibilità di danzare sul prestigioso palco di Santa Teresa. A coronare la serata, la presenza come madrina di Alessandra Celentano, uno dei volti più noti e amati della TV italiana, insegnante di “Amici di Maria De Filippi”. Con il suo rigore didattico e la sua personalità pungente, Celentano ha saputo avvicinare il grande pubblico al mondo della danza.

L’appuntamento con Danza nel Vento si preannuncia dunque imperdibile, un’occasione unica per vedere all’opera i più grandi talenti della danza internazionale in una cornice suggestiva come quella di Piazza Vittorio Emanuele a Santa Teresa Gallura.