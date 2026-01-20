Sara Errani nuova Brand Ambassador di Alfa Romeo

Alfa Romeo rafforza il proprio legame con il mondo dello sport annunciando la nomina di Sara Errani come nuova Brand Ambassador. La tennista bolognese, tra le figure più rappresentative del tennis italiano e internazionale, entra a far parte della famiglia del Biscione per rappresentare i valori di passione, determinazione, stile e performance che da sempre contraddistinguono il marchio.

Questa partnership consolida ulteriormente l’impegno di Alfa Romeo a sostegno dell’eccellenza sportiva italiana e amplifica la collaborazione già avviata con Jasmine Paolini. Insieme le due atlete incarnano le due anime complementari del tennis nazionale: l’energia e il talento emergente della campionessa toscana, accanto all’esperienza e alla credibilità internazionale di Errani, in un connubio che riflette il DNA sportivo e competitivo di Alfa Romeo.

Nei prossimi mesi la giocatrice sarà protagonista di diverse iniziative di comunicazione, rappresentando il marchio in eventi nazionali e internazionali e contribuendo a consolidarne l’immagine di simbolo dello stile italiano e delle alte prestazioni.

Eugenio Franzetti, Responsabile Marketing di Alfa Romeo, ha commentato: “Siamo entusiasti di accogliere Sara nella famiglia Alfa Romeo, la cui brillante carriera è frutto di costanza, sacrificio e spirito competitivo, valori che rispecchiano pienamente l’identità di Alfa Romeo. Attraverso questa collaborazione, il Brand conferma il proprio impegno nel sostenere personalità capaci di rappresentare l’eccellenza italiana nel mondo e di incarnare, dentro e fuori dal campo, uno stile fatto di passione e determinazione fuori dal comune.”

Nata a Bologna nel 1987 e cresciuta a Massa Lombarda, Errani è una delle tenniste italiane più titolate della storia. Professionista dal 2002, ha raggiunto il massimo ranking WTA di numero 5 nel singolare nel 2013 e conquistato la vetta mondiale del doppio nel 2012. Nel suo palmarès figurano oltre 40 titoli complessivi, 9 Slam (sei in doppio e tre in doppio misto) e la medaglia d’oro olimpica nel doppio ai Giochi di Parigi 2024 in coppia con Jasmine Paolini. In carriera ha inoltre portato un contributo decisivo alla nazionale italiana, vincendo per cinque volte la Billie Jean King Cup.

Commentando la collaborazione con Alfa Romeo, la tennista ha dichiarato: “Entrare a far parte della famiglia Alfa Romeo è per me motivo di grande orgoglio. È un marchio che racconta una storia di passione, determinazione e coraggio, la stessa che ha accompagnato ogni mia sfida, ogni sacrificio e ogni traguardo raggiunto. Condividere questa visione, fatta di stile italiano e ricerca costante della performance, significa per me continuare a spingermi oltre i miei limiti, con la stessa ambizione che mi guida da sempre, dentro e fuori dal campo.”

Con questa nuova alleanza, Alfa Romeo ribadisce la propria vicinanza al mondo dello sport e al tennis in particolare, schierandosi al fianco di atlete che incarnano ambizione e ricerca continua dell’eccellenza. Un parallelismo che trova espressione anche nei modelli del marchio, dalla Junior, compatta sportiva progettata per un pubblico contemporaneo, alla Nuova Tonale, primo SUV elettrificato dell’azienda che unisce efficienza e prestazioni. Completano la gamma le iconiche Giulia e Stelvio, autentici simboli di sportività italiana, e la Nuova 33 Stradale, una creazione artigianale che rappresenta l’eccellenza del design e della manifattura Alfa Romeo.

Torino, 20 gennaio 2026