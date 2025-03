SILENT HILL f: un nuovo capitolo per il franchise horror

Konami Digital Entertainment ha finalmente svelato i primi dettagli di SILENT HILL f, il nuovo tassello della leggendaria saga horror che ha segnato la storia dei videogiochi. Ambientato nel Giappone degli anni Sessanta, questo capitolo promette di trasportare i giocatori in un’esperienza inquietante e carica di tensione, dove la bellezza si mescola in modo spaventoso con il terrore.

Il cuore della storia si svolge nella remota città montana di Ebisugaoka, dove la giovane Shimizu Hinako conduce una vita apparentemente normale fino al giorno in cui una misteriosa nebbia cala sulla sua casa, trasformando ogni angolo familiare in un incubo. La città sembra improvvisamente deserta, ma una presenza minacciosa si cela nella nebbia. Hinako dovrà affrontare enigmi, entità mostruose e un viaggio interiore tra orrore e follia, con decisioni che metteranno alla prova la sua sanità mentale.

Alla sceneggiatura troviamo Ryukishi07, il celebre autore delle visual novel horror Higurashi When They Cry e Umineko When They Cry. La sua firma è sinonimo di narrazioni psicologiche profonde, capaci di esplorare le paure più oscure dell’animo umano.

A curare il design dei mostri di SILENT HILL f è kera, celebre illustratrice e artista giapponese, il cui stile si ispira a SILENT HILL 2. La sua visione artistica mira a onorare il passato della saga, pur introducendo nuovi elementi capaci di spingere il franchise verso territori inesplorati.

Non poteva mancare il leggendario Akira Yamaoka, compositore storico della serie, che torna per firmare la colonna sonora del Fog World, creando paesaggi sonori carichi di inquietudine. Al suo fianco, il talentuoso Kensuke Inage, incaricato di comporre le musiche dell’Otherworld, per un contrasto sonoro unico che enfatizzerà le differenze tra i due mondi del gioco.

A dirigere il progetto troviamo Motoi Okamoto, che dopo il successo del remake di SILENT HILL 2, porta una nuova visione al franchise, con l’obiettivo di fondere l’horror psicologico classico con le atmosfere tipiche del folklore giapponese.

I giocatori possono già aggiungere SILENT HILL f alla propria wishlist su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC via Steam, Microsoft Store ed Epic Games Store.

I preordini fisici per PlayStation 5 e Xbox Series X|S saranno disponibili in EMEA presso rivenditori selezionati e comprenderanno una edizione limitata SteelBook®, destinata a diventare un oggetto da collezione per gli appassionati del franchise.