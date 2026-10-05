Škoda Octavia debutta nella gamma full hybrid: nuove motorizzazioni elettrificate

Škoda Octavia entra nell'era full hybrid: nuova motorizzazione per berlina e Wagon, due livelli di potenza e modalità di guida elettrica senza ricarica esterna.

Škoda amplia la gamma di Octavia con una nuova motorizzazione full hybrid, la prima tecnologia di questo tipo introdotta dal marchio sulla propria gamma. La nuova soluzione sarà disponibile sia per la Octavia berlina sia per la Octavia Wagon, con due livelli di potenza di sistema, pari a 100 kW e 125 kW.

Il nuovo sistema ibrido serie-parallelo è progettato per ottimizzare l'efficienza in funzione delle condizioni di guida e permette anche di viaggiare in modalità completamente elettrica, senza la necessità di collegare la vettura a una fonte di alimentazione esterna. In questa modalità Octavia può percorrere fino a circa 2 chilometri utilizzando esclusivamente l'energia presente nella batteria di trazione.

La tecnologia full hybrid combina il motore benzina 1.5 TSI evo2, due motori elettrici, un cambio automatico a una velocità e una frizione automatica che permette di collegare direttamente il motore termico alle ruote anteriori.

I due motori elettrici svolgono funzioni differenti: quello più piccolo opera principalmente come generatore e sistema di avviamento del propulsore a combustione, mentre quello principale si occupa della trazione e del recupero dell'energia durante le frenate.

Il sistema gestisce automaticamente il passaggio tra tre modalità di funzionamento: elettrica, ibrida in serie e ibrida parallela. In modalità ibrida in serie, utilizzata principalmente fino a circa 60 km/h, il motore termico alimenta un generatore che produce energia per il motore elettrico. Questa configurazione entra in gioco anche quando il livello di carica della batteria è ridotto o quando viene richiesta una maggiore accelerazione.

Superati i 60 km/h e durante la marcia a velocità costante, il sistema può invece utilizzare la modalità ibrida parallela. In questo caso il motore a combustione viene collegato meccanicamente alle ruote attraverso la trasmissione a rapporto fisso, mentre il motore elettrico fornisce un supporto supplementare.

L'energia recuperata in frenata viene immagazzinata nella batteria e successivamente utilizzata per la propulsione. Il passaggio tra le diverse modalità avviene in modo completamente automatico.

La nuova Škoda Octavia full hybrid sarà proposta con due livelli di potenza. La versione da 100 kW utilizza il 1.5 TSI evo2 da 96 kW, mentre quella da 125 kW porta la potenza del motore termico a 110 kW. I motori elettrici sono invece identici per entrambe le configurazioni.

La velocità massima è limitata elettronicamente a 180 km/h. La batteria di trazione ha una capacità lorda di 1,6 kWh e mantiene automaticamente il proprio livello di carica tra il 40% e il 90%.

Sul fronte della praticità, la versione Wagon offre un bagagliaio con una capacità di 485 litri, che può raggiungere i 1.540 litri abbattendo i sedili posteriori.

Per il mercato italiano, la nuova motorizzazione full hybrid sarà disponibile sulle carrozzerie berlina e Wagon e negli allestimenti Executive, Style e Sportline.

La dotazione di serie comprenderà il display infotainment da 13 pollici, il Virtual Cockpit da 10 pollici, una suite di sistemi di assistenza alla guida con funzionalità di guida assistita di secondo livello e il badge HYBRID sul portellone.

Le nuove Škoda Octavia full hybrid saranno ordinabili in Italia da metà ottobre 2026, mentre le prime consegne sono previste a partire da gennaio 2027.