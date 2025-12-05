Connect with us

Sony Music Italy e AS Roma celebrano i 50 anni di “ROMA (NON SI DISCUTE, SI AMA)”

Cinquant’anni fa nasceva uno dei simboli più amati del tifo capitolino. “Roma (non si discute, si ama)”, lo storico inno scritto e interpretato da Antonello Venditti, celebra nel dicembre 2025 il suo speciale anniversario con un progetto che unisce memoria, musica e passione sportiva.

Sony Music Italy e AS Roma rendono omaggio a questo mezzo secolo di storia riportando per la prima volta in digitale la versione originale del brano del 1975, insieme a un’inedita versione live registrata allo Stadio Olimpico di Roma, durante Roma-Milan del 18 maggio 2025, quando lo stadio ha fatto registrare il record assoluto di presenze con 68.143 spettatori.

Era il 1975 quando Antonello Venditti incise il brano insieme al coro dei giocatori della Roma 1974/75 e alla Schola Cantorum, collaborando con Giampiero Scalamogna, Sergio Bardotti e Franco Latini. Quella canzone divenne rapidamente molto più di un inno sportivo: un vero atto d’amore verso la Capitale e la sua squadra, simbolo di appartenenza, orgoglio e identità che da allora accompagna i tifosi di generazione in generazione.

Da oggi, oltre alla versione originale, è disponibile anche la nuova esecuzione live con il coro dei tifosi giallorossi, registrato in diretta nello stadio e protagonista di un video emozionale che ripercorre mezzo secolo di storia romanista. Le immagini, accompagnate dalla voce di Venditti e dal calore del pubblico, fissano in musica il legame indissolubile fra la Roma, la città e la sua gente.

In occasione dell’anniversario, arrivano anche due edizioni speciali in vinile, disponibili in esclusiva negli AS Roma Store e sullo store online del club. Si tratta di due 45 giri da collezione che racchiudono le due versioni del celebre inno: la riedizione del classico vinile con copertina giallorossa e logo del Club, e la versione shaped a forma del celebre Lupetto di Gratton, tirata in soli 1975 esemplari numerati, in omaggio all’anno dell’uscita originaria.

Con questo doppio omaggio, Sony Music Italy e AS Roma non solo celebrano un anniversario musicale, ma riaffermano l’importanza culturale e affettiva di un brano che trascende la cronaca sportiva per diventare memoria collettiva.

Mezzo secolo dopo la sua nascita, “Roma (non si discute, si ama)” resta un simbolo di identità, una dichiarazione di appartenenza che continua a risuonare, ogni domenica, negli spalti dello Stadio Olimpico e nei cuori dei romanisti di tutto il mondo.

