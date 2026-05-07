Spotify lancia DJ personalizzato anche in italiano: più lingue e nuove voci

Spotify espande l'esperienza di ascolto con DJ, la funzione di intelligenza artificiale che propone playlist personalizzate con un commento vocale unico, ora disponibile anche in italiano.

A partire da oggi, gli utenti Premium italiani possono accedere a DJ, che da tempo appassiona oltre 94 milioni di iscritti in tutto il mondo. La funzione arriva contestualmente in altri Paesi come Austria, Brasile, Francia, Germania, Portogallo, Corea del Sud e Svizzera, portando il totale a più di 75 mercati globali. Non solo: DJ presenta ora quattro nuove lingue - italiano, francese, tedesco e portoghese brasiliano - ognuna con una voce originale e specifica per il pubblico di riferimento.

DJ è molto più di un selettore musicale automatico: utilizza la cronologia degli ascolti per proporre brani in linea con i gusti personali, alternando hit amate, canzoni dimenticate e scoperte recenti. Grazie alle richieste vocali o testuali, è possibile personalizzare in tempo reale la selezione, per adattare la musica al proprio stato d'animo o all'occasione, che sia una serata romantica o una festa tra amici.

Per garantire un'esperienza autentica in ogni lingua, Spotify ha collaborato con team internazionali allo sviluppo di nuove voci che riflettono le sfumature culturali locali. Alex è la voce italiana: una timbrica calda e posata, capace di guidare chi ascolta dal conoscere la musica al sentirla davvero.

L'accesso a DJ è semplice: basta selezionare DJ dalla schermata Home oppure cercare "DJ" nell'app mobile. Durante l'ascolto, tramite l'apposito pulsante, si possono inviare richieste o lasciarsi guidare dalla selezione automatica. Il cambio lingua è immediato grazie al menù con i tre puntini presente sulla card DJ.

La funzione è attualmente in beta ma continuerà a evolvere, per offrire sempre più personalizzazione e funzionalità avanzate agli utenti Premium. Spotify conferma così la sua posizione di leader nello streaming globale, con oltre 761 milioni di utenti e una piattaforma che ospita oltre 100 milioni di brani, 7 milioni di podcast e più di 700 mila audiolibri, rivoluzionando l'ascolto digitale nel mondo.