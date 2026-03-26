Super Mario festeggia 40 anni con “Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Tutti al Parco Bellabel”

A quarant’anni dalla nascita del celebre idraulico baffuto, Nintendo celebra il suo personaggio simbolo con un importante ritorno su console di nuova generazione. Dal 26 marzo 2026 è disponibile “Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Tutti al Parco Bellabel”, una versione aggiornata dell’ultima avventura 2D di Mario, completamente ottimizzata per Nintendo Switch 2 e arricchita di nuovi contenuti.

Il titolo, che ha già conquistato milioni di giocatori nella sua versione per Switch nel 2023, riprende l’esperienza del Regno dei Fiori, il mondo coloratissimo minacciato ancora una volta da Bowser, introducendo una serie di novità che ampliano e rendono più profonda l’esperienza di gioco. La principale protagonista delle novità è Rosalinda, qui disponibile come personaggio giocabile con le stesse abilità di Mario e dei suoi compagni, pronta a vivere un’avventura tra potenziamenti inediti e nuove sfide.

Tra gli aggiornamenti, spicca il Super vaso da fiori, un potenziamento che consente di lanciare fiori rotanti verso l’alto per colpire i nemici e mantenersi più a lungo in aria durante il salto. Arrivano anche i Bowserotti, sette piccoli antagonisti nascosti nel Regno dei Fiori che offrono battaglie speciali e obiettivi da conquistare. Inoltre, la nuova edizione prevede una personalizzazione maggiore dell’esperienza grazie alle spille doppie, che permettono di combinare due effetti e modulare la difficoltà o facilitare l’avventura.

Per rendere il gioco accessibile a tutti, è stata aggiunta una Modalità assistita che consente di disattivare i danni e le cadute, ideale per chi desidera esplorare i livelli senza pressioni. Nelle partite in cooperativa entra inoltre in scena un Sfavillotto aiutante, un piccolo alleato in grado di sconfiggere nemici, raccogliere monete e assistere i giocatori nelle sessioni fino a quattro partecipanti, anche grazie ai nuovi controlli “stile mouse” dei Joy-Con 2.

Oltre alle migliorie tecniche e grafiche garantite dalla potenza di Nintendo Switch 2, l’espansione “Tutti al Parco Bellabel” introduce un’ampia area completamente nouvelle, dedicata al multigiocatore. Il Parco è suddiviso in tre piazze principali: la Piazza multiplayer locale, dove fino a quattro giocatori sulla stessa console possono cimentarsi in 17 attrazioni cooperative e competitive; la Piazza stanze, che supporta fino a 12 giocatori in wireless locale o online; e la Piazza tour, un percorso a serie di sfide da affrontare da soli o in gruppo.

Non manca il Campo Base, dove i giocatori possono frequentare la scuola di addestramento della Truppa Toad, affrontare percorsi ispirati ai 74 livelli dell’avventura principale e ottenere distintivi per avanzare di grado. Il tutto nel solco dello spirito Nintendo, che punta a promuovere il gioco condiviso e la competizione amichevole.

Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Tutti al Parco Bellabel è disponibile in formato digitale su Nintendo eShop e My Nintendo Store, oltre che in edizione fisica. Chi possiede già la versione originale del gioco per Switch può effettuare l’upgrade acquistando separatamente i nuovi contenuti. In contemporanea sono arrivati anche tre nuovi amiibo – Mario elefante, Poplin e Principe Florian, Capitan Toad e Fiore parlante – utilizzabili per personalizzare le decorazioni del Parco Bellabel e modificare l’aspetto dei personaggi nei livelli di gioco.

Con questa nuova edizione, Nintendo non solo celebra quattro decenni di avventure e innovazione, ma conferma ancora una volta la capacità di Super Mario di rinnovarsi senza perdere la sua essenza. Quarant’anni dopo la sua prima corsa tra i tubi, il mondo di Mario continua a stupire, portando la sua meraviglia su una nuova generazione di giocatori.