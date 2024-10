Super Mario Party Jamboree è ora disponibile solo su Nintendo Switch!

È arrivato il momento di lanciarsi nella festa più grande di sempre con Super Mario Party Jamboree, il nuovo videogioco della serie Mario Party disponibile esclusivamente sulla famiglia di console Nintendo Switch. Con oltre 110 minigiochi, selezione di 22 personaggi iconici del Regno dei Funghi e 7 entusiasmanti tabelloni, questa nuova avventura promette di regalare ore di divertimento per giocatori di tutte le età.

Con i suoi numerosi minigiochi innovativi e la possibilità di sfidare amici sia localmente che online, il videogioco offre un’esperienza di gioco dinamica e coinvolgente come mai prima d’ora.

La varietà di ambientazioni offerte da Super Mario Party Jamboree, che spaziano dalla Galleria Arcobaleno alle mareggiate dell’Isola Goomba, fino al Bosco del sonnolento Mega Torcibruco e molto altro ancora. Ogni tabellone porta con sé sfide uniche e la possibilità di personalizzare l’esperienza di gioco grazie alle diverse regole disponibili.

Con oltre 20 personaggi selezionabili, tra cui le novità Pauline e Ninji, i giocatori avranno la possibilità di scegliere il proprio personaggio preferito per affrontare le sfide dei tabelloni. Inoltre, alcuni personaggi appariranno come partner di Jamboree durante il gioco, fornendo vantaggi strategici per la conquista delle stelle.

Ma le novità non finiscono qui. Super Mario Party Jamboree introduce le Sfide di Bowser, due modalità di gioco online che amplificano ulteriormente il divertimento. Con il Bowserathlon e la Squadra Anti-Bowser, i giocatori avranno l’opportunità di mettere alla prova le proprie abilità in minigiochi e collaborare con altri giocatori per affrontare sfide sempre più impegnative.

Super Mario Party Jamboree promette di essere la scelta perfetta per trascorrere momenti di svago e competizione con amici e familiari. Disponibile su Nintendo eShop e My Nintendo Store, il nuovo capitolo di Mario Party promette di regalare una festa virtuale senza precedenti