Motori

Suzuki amplia la gamma 2026: comfort, tecnologia e sportività con GSX-S1000GX Plus e Top, Burgman 400 Comfort e  GSX-R125

Published

Suzuki apre il 2026 con il lancio di tre nuovi modelli pensati per soddisfare le diverse esigenze di chi ama le due ruote, combinando prestazioni, design e una cura minuziosa dei dettagli. La casa di Hamamatsu presenta le nuove versioni GSX-S1000GX Plus e GSX-S1000GX Top, la rinnovata Burgman 400 Comfort e segna il ritorno della compatta e sportiva GSX-R125.

Le novità più attese riguardano la GSX-S1000GX, crossover sportiva che unisce le doti di una Sport Tourer alle caratteristiche di una Adventure Tourer. Dotata del motore quattro cilindri in linea da 999 cc con 152 cavalli e 106 Nm di coppia, la GX garantisce prestazioni di livello superbike con un’ergonomia nata per affrontare comodamente anche i lunghi viaggi. Il telaio in alluminio e le sospensioni elettroniche di serie offrono un equilibrio ideale tra dinamismo e comfort, mentre il pacchetto Suzuki Intelligent Ride System arricchisce l’esperienza di guida con funzioni come il controllo di trazione su sette livelli, lo smart cruise control, il cambio rapido bidirezionale e l’ABS con funzioni evolute.

La GSX-S1000GX Plus rappresenta la versione pensata per i motociclisti che amano il turismo sportivo senza rinunciare a uno stile deciso. La dotazione include borse laterali in tinta e dettagli che accentuano la vocazione da viaggiatrice. Sarà disponibile da marzo 2026 al prezzo di 15.790 euro.

Chi desidera il massimo dell’equipaggiamento può puntare sulla GSX-S1000GX Top, che aggiunge una sella comfort, scarico Akrapovič S-S10SO19-HAPT, cavalletto centrale e borse laterali coordinate. Una configurazione che unisce comfort e prestazioni per i lunghi viaggi, con un prezzo di 17.490 euro.

Suzuki non dimentica gli amanti della mobilità quotidiana presentando la nuova Burgman 400 Comfort, erede di un modello storico introdotto nel 1998 che ha ridefinito il concetto di scooter di media cilindrata. La nuova versione punta su comfort e praticità, con una dotazione specifica composta da parabrezza maggiorato, paramani, bauletto da 47 litri con piastra e schienalino passeggero. Il risultato è uno scooter versatile, ideale per la città e per gli spostamenti extraurbani, con un prezzo di lancio di 7.490 euro.

A completare la gamma torna la GSX-R125, pensata per chi vuole avvicinarsi al mondo delle sportive già dai sedici anni. Spinta da un motore monocilindrico DOHC raffreddato a liquido, garantisce un equilibrio tra potenza e consumi ridotti, con soluzioni tecniche derivate dal mondo racing come il cilindro con rivestimento SCEM e il rapporto alesaggio/corsa tipico delle competizioni. Con un peso di soli 134 kg in ordine di marcia e una ciclistica compatta, offre agilità e stabilità anche a chi muove i primi passi nella guida sportiva. L’impianto frenante firmato Bosch con ABS e dischi a margherita, l’illuminazione full LED, la chiave elettronica e la strumentazione LCD completano una dotazione di alto livello. La GSX-R125 sarà proposta al prezzo di 4.190 euro.

Con questi nuovi modelli, Suzuki punta a rafforzare la sua presenza su tutti i fronti del mercato: dalle grandi tourer alla mobilità cittadina, senza dimenticare le sportive dedicate ai più giovani. Una strategia che conferma l’impegno del marchio nel coniugare prestazioni, sicurezza, stile e comfort, portando su strada una gamma sempre più completa e tecnologicamente avanzata.

