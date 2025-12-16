Suzuki Green Friday 2025: nuovi alberi per rendere Torino più verde

Suzuki rinnova il suo impegno per la sostenibilità ambientale con la quinta edizione del Suzuki Green Friday, l’iniziativa legata alla Giornata Nazionale degli Alberi che conferma l’attenzione della Casa di Hamamatsu verso la tutela dell’ambiente e la forestazione urbana.

Il 28 novembre 2025, grazie allo 0,5% del fatturato generato dalle vendite di tutte le divisioni Suzuki – Auto, Moto e Marine, inclusi ricambi e accessori – sono stati raccolti 14.504,89 euro, cifra che sarà destinata interamente alla piantumazione di nuovi alberi nel capoluogo piemontese.

La nuova fase del progetto prevede la messa a dimora di 30 alberi entro il 31 marzo 2026 in via Filadelfia, tra l’area adiacente allo Stadio Olimpico Grande Torino, lo Stadio Filadelfia e il Parco Cavalieri di Vittorio Veneto. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Torino FC, il Settore Verde della Città di Torino, l’Assessorato alla Cura della Città guidato da Francesco Tresso e l’Assessorato all’Ambiente e Transizione Ecologica di Chiara Foglietta.

Questo intervento si inserisce nel più ampio progetto del Bosco Diffuso Suzuki, lanciato nel 2021, che mira ad aumentare le aree verdi urbane e a ridurre l’impatto ambientale dell’attività umana. Dal 2021 al 2025 Suzuki ha già contribuito alla piantumazione di 1.413 alberi, un impegno che ha portato a una riduzione di circa 35.325 kg di CO₂ l’anno. Con le nuove piantumazioni, il marchio nipponico conferma la volontà di proseguire in un percorso concreto e continuativo di supporto alla forestazione urbana.

“Suzuki è attenta alle tematiche legate all’ecologia e il progetto per la giornata degli alberi si integra perfettamente con le altre attività a favore dell’ambiente. La Casa di Hamamatsu s’impegna in molti modi per migliorare l’equilibrio tra ambiente e mobilità, proponendo prodotti auto, moto e motori fuoribordo sviluppati e costruiti non solo per il benessere dei loro utilizzatori, ma anche per quello del pianeta e delle generazioni future. Suzuki è consapevole della difficoltà e della sfida che sta affrontando ma è convinta che l’impegno, anche individuale, e le azioni positive possono trasformarsi in abitudini condivise.”

Il Green Friday è solo una delle molte iniziative attraverso cui Suzuki promuove un modello di crescita sostenibile, confermando la propria filosofia orientata alla responsabilità ambientale. Dal primo telai tessile fondato da Michio Suzuki nel 1909, l’azienda ha continuato a innovare, passando dalla bicicletta motorizzata Power Free nel 1952 alla prima automobile Suzulight nel 1955, fino al debutto della eVITARA nel 2024, la prima auto completamente elettrica del marchio.

Oggi Suzuki continua a unire tradizione, innovazione e sostenibilità, offrendo soluzioni di mobilità efficienti e rispettose del pianeta. Con il progetto Green Friday e il Bosco Diffuso, l’azienda dimostra come l’impegno verso l’ambiente possa tradursi in azioni concrete capaci di generare valore per le comunità locali e per le generazioni future.