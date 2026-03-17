Connect with us

Hi, what are you looking for?

Giochi

Suzuki presenta la Hayabusa “Tuned by Juri”: la supersportiva ispirata a Street Fighter 6

Published

Suzuki Motor Corporation ha svelato una versione unica e spettacolare della sua iconica supersportiva: la Hayabusa “Tuned by Juri”, realizzata in collaborazione con CAPCOM per celebrare il celebre videogioco “Street Fighter 6”. La motocicletta è stata protagonista ai mondiali di CAPCOM CUP 12 e Street Fighter League: World Championship 2025, eventi che si sono svolti dal 11 al 15 marzo 2026 presso l’arena Ryogoku Kokugikan di Tokyo.

La partnership tra Suzuki e CAPCOM nasce proprio in occasione dei tornei mondiali, unendo in modo originale due universi apparentemente distanti: quello delle due ruote e quello degli eSport. La Hayabusa “Tuned by Juri” incarna questa contaminazione culturale, fondendo la potenza, la precisione e la tradizione sportiva di Suzuki con il dinamismo e lo stile unico del franchise Street Fighter.

La livrea speciale della moto si ispira al personaggio Juri, una delle protagoniste più iconiche del videogioco, nota per la sua passione per la velocità e le moto. Il design celebra la versione alternativa del personaggio, riprendendo la combinazione di colori “2P color”, tipica dei videogiochi di combattimento quando due giocatori scelgono lo stesso personaggio. La livrea mescola bianco, nero e giallo, colori che rappresentano la determinazione e l’energia di Juri, creando un effetto dinamico e distintivo che sottolinea l’anima aggressiva della Hayabusa.

“Street Fighter” è una delle saghe videoludiche più amate al mondo, con oltre 56 milioni di copie vendute. L’ultimo capitolo, “Street Fighter 6”, ha ampliato il proprio pubblico grazie a un sistema di controllo semplificato e accessibile, permettendo anche ai giocatori occasionali di cimentarsi nei combattimenti. Il gioco offre una varietà di modalità che soddisfano sia i professionisti degli eSport sia gli appassionati che cercano sfide più rilassate.

Già lo scorso anno Suzuki aveva presentato una GSX-8R con livrea ispirata a Juri, esposta in occasione della CAPCOM CUP 11. La nuova Hayabusa rappresenta un ulteriore passo avanti di questa collaborazione, che unisce estetica, design e cultura pop.

Sebbene la Hayabusa “Tuned by Juri” non sia destinata alla vendita, la sua presenza negli eventi internazionali ha riscosso grande curiosità e apprezzamento da parte del pubblico, consolidando il legame tra Suzuki e la community degli eSport.

Con questo progetto, Suzuki conferma la sua attenzione alle tendenze contemporanee e la capacità di reinterpretare i propri modelli più iconici in chiave moderna, valorizzando la passione e la creatività che accomunano motociclisti e videogiocatori.

La supersportiva di Hamamatsu, simbolo di potenza e aerodinamica, trova così una nuova espressione stilistica, unendo performance meccanica e ispirazione digitale in un’unica, straordinaria creazione.

In this article:, , , , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Giochi

FarmCon 26: il decimo anniversario di Farming Simulator si terrà presso Volvo a Konz

Spettacolo

Chiello emoziona l’Ariston con un omaggio a Luigi Tenco e annuncia il “Chiello Club Tour 2026”

Spettacolo

Fabrizio Moro torna al Festival di Sanremo: duetto speciale su “Portami Via” 

Test

Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid: la nostra prova su strada

Spettacolo

Radio Italia torna a Sanremo: grandi novità con “Fuori Sanremo Italiana Assicurazioni” e il nuovo Radio Italia Village

Spettacolo

Sanremo 2026: Spotify svela gli artisti più ascoltati e l’effetto del Festival sugli streaming

Spettacolo

GERMI’N’JAZZ torna a Milano con Elektro Dixie: il dialogo tra passato e futuro del jazz

Spettacolo

LEO GASSMANN: disponibile da ora il pre-save di “NATURALE”, il nuovo album “VITA VERA PARADISO” in arrivo il 10 aprile

Spettacolo

Sanremo 2026 conquista Spotify: la playlist più ascoltata al mondo

Spettacolo

“World War II con Tom Hanks”: la nuova epica docuserie di HISTORY Channel sulla Seconda guerra mondiale

Società

“Quarto Grado”: nuove indagini e rivelazioni sul caso di Garlasco

Moda

Vans e PALACE lanciano le nuove Vans Low 2: performance skate e stile co-branded in edizione limitata

Spettacolo

Mara Sattei pubblica il formato fisico di “Che me ne faccio del tempo” con tre brani inediti e una collaborazione con Elisa

Motori

Citroën diventa Auto Ufficiale del Giro d’Italia 2026: partnership tra tradizione e innovazione

Motori

Nuova CUPRA Born: design evoluto, tecnologia avanzata e fino a 600 km di autonomia per la compatta elettrica sportiva

Tecnologia

HONOR Magic8 Lite: la resistenza diventa spettacolo nella nuova campagna “Niente panico, tanto resiste”

Spettacolo

Umberto Tozzi saluta i palchi: domani da Eboli il via al tour d’addio “L’Ultima Notte Rosa – The Final Show”

Sport

Heineken e Juventus annunciano una partnership pluriennale: nuova Official Beer Partner all’Allianz Stadium

Spettacolo

CHIELLO: da oggi in radio e in digitale “TI PENSO SEMPRE”, il brano in gara al 76° Festival di Sanremo

Motori

Motodays 2026 accende i motori: formazione, test ride e sicurezza al centro dell’evento di Fiera Roma

Motori

Peugeot presenta il nuovo motore Turbo 100: più prestazioni, efficienza e affidabilità per 208 e 2008

Spettacolo

Rawayana portano il loro “Dónde Es El After? World Tour” a Milano per un’unica data italiana

Motori

Hyundai porta la sua filosofia di design alla Milano Design Week 2026 e svela la nuova IONIQ 3

Spettacolo

Joji annuncia il suo ritorno in Italia: unica data a Milano nel 2026

Spettacolo

Marco Masini conquista le classifiche con “Perfetto Imperfetto” e il successo di Sanremo

Giochi

Suzuki presenta la Hayabusa “Tuned by Juri”: la supersportiva ispirata a Street Fighter 6

Società

Crisi in Medio Oriente e referendum sulla giustizia: i temi di domani a “È sempre Cartabianca”

Giochi

PLAION: accordo di distribuzione fisica globale con Secret Mode per Star Wars: Galactic Racer

Senza categoria

Jungle Julia torna con “Lode”: un nuovo capitolo tra sogno e risveglio

Motori

Mazda Spring Days: vantaggi extra fino a 1.500 euro su otto modelli in pronta consegna

Spettacolo

Ludovico Einaudi ai Laghi di Fusine: il No Borders Music Festival annuncia un concerto unico tra natura e pianoforte

Moda

ROSÉ diventa il nuovo volto globale di Levi’s: autenticità e stile per una partnership senza confini

Giochi

“Orizzonti Pokémon – Aria di speranza”: la terza stagione arriva su Boing dal 23 marzo

Sport

CUPRA Italia diventa Official Automotive Partner della stagione 2026 di Kings League Lottomatica.sport Italy

Tecnologia

Huawei porta i pagamenti contactless sugli smartwatch: arriva Curve Pay su AppGallery

Focus

Nuova Nissan MICRA elettrica: debutto sulle strade italiane della sesta generazione

Spettacolo

Mario Biondi: da venerdì 20 marzo in radio e in digitale “CIELO STELLATO”

Tecnologia

Digital Design Days celebra 10 anni: un’edizione da record a Milano con 100 speaker internazionali

Motori

Nuova gamma V6: puro piacere di guida per Audi Q5, A5 e A6

Moda

Frange in movimento: la primavera secondo le pandorine
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Peugeot presenta il nuovo motore Turbo 100: più prestazioni, efficienza e affidabilità per 208 e 2008

Peugeot continua a investire nello sviluppo dei motori a combustione interna, affiancandoli alla crescente gamma elettrica e ibrida. Il marchio del Leone ha infatti...

18 minuti ago

Motori

Hyundai porta la sua filosofia di design alla Milano Design Week 2026 e svela la nuova IONIQ 3

Hyundai annuncia la sua partecipazione alla Milano Design Week 2026, dove presenterà in anteprima mondiale la Nuova IONIQ 3 100% elettrica. L’evento avrà luogo...

52 minuti ago

Giochi

PLAION: accordo di distribuzione fisica globale con Secret Mode per Star Wars: Galactic Racer

PLAION ha annunciato la firma di un nuovo accordo di distribuzione fisica globale con Secret Mode per il lancio del titolo Star Wars: Galactic...

20 ore ago

Motori

Mazda Spring Days: vantaggi extra fino a 1.500 euro su otto modelli in pronta consegna

Mazda inaugura la primavera con una nuova campagna commerciale nazionale, i “Spring Days”, che propone condizioni di acquisto ancora più vantaggiose sull’intera gamma di...

20 ore ago