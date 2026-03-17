Suzuki presenta la Hayabusa “Tuned by Juri”: la supersportiva ispirata a Street Fighter 6

Suzuki Motor Corporation ha svelato una versione unica e spettacolare della sua iconica supersportiva: la Hayabusa “Tuned by Juri”, realizzata in collaborazione con CAPCOM per celebrare il celebre videogioco “Street Fighter 6”. La motocicletta è stata protagonista ai mondiali di CAPCOM CUP 12 e Street Fighter League: World Championship 2025, eventi che si sono svolti dal 11 al 15 marzo 2026 presso l’arena Ryogoku Kokugikan di Tokyo.

La partnership tra Suzuki e CAPCOM nasce proprio in occasione dei tornei mondiali, unendo in modo originale due universi apparentemente distanti: quello delle due ruote e quello degli eSport. La Hayabusa “Tuned by Juri” incarna questa contaminazione culturale, fondendo la potenza, la precisione e la tradizione sportiva di Suzuki con il dinamismo e lo stile unico del franchise Street Fighter.

La livrea speciale della moto si ispira al personaggio Juri, una delle protagoniste più iconiche del videogioco, nota per la sua passione per la velocità e le moto. Il design celebra la versione alternativa del personaggio, riprendendo la combinazione di colori “2P color”, tipica dei videogiochi di combattimento quando due giocatori scelgono lo stesso personaggio. La livrea mescola bianco, nero e giallo, colori che rappresentano la determinazione e l’energia di Juri, creando un effetto dinamico e distintivo che sottolinea l’anima aggressiva della Hayabusa.

“Street Fighter” è una delle saghe videoludiche più amate al mondo, con oltre 56 milioni di copie vendute. L’ultimo capitolo, “Street Fighter 6”, ha ampliato il proprio pubblico grazie a un sistema di controllo semplificato e accessibile, permettendo anche ai giocatori occasionali di cimentarsi nei combattimenti. Il gioco offre una varietà di modalità che soddisfano sia i professionisti degli eSport sia gli appassionati che cercano sfide più rilassate.

Già lo scorso anno Suzuki aveva presentato una GSX-8R con livrea ispirata a Juri, esposta in occasione della CAPCOM CUP 11. La nuova Hayabusa rappresenta un ulteriore passo avanti di questa collaborazione, che unisce estetica, design e cultura pop.

Sebbene la Hayabusa “Tuned by Juri” non sia destinata alla vendita, la sua presenza negli eventi internazionali ha riscosso grande curiosità e apprezzamento da parte del pubblico, consolidando il legame tra Suzuki e la community degli eSport.

Con questo progetto, Suzuki conferma la sua attenzione alle tendenze contemporanee e la capacità di reinterpretare i propri modelli più iconici in chiave moderna, valorizzando la passione e la creatività che accomunano motociclisti e videogiocatori.

La supersportiva di Hamamatsu, simbolo di potenza e aerodinamica, trova così una nuova espressione stilistica, unendo performance meccanica e ispirazione digitale in un’unica, straordinaria creazione.