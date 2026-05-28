Suzuki Swift Hybrid con cambio CVT: la citycar elegante e matura

Nuova Suzuki Swift Hybrid CVT 2026: prova su strada della citycar giapponese più matura e tecnologica. Design bicolore, consumi -20%, abitacolo premium e guida.

La storica citycar giapponese ha compiuto un evidente salto di qualità, proiettandosi verso una dimensione più matura e tecnologica senza però rinunciare alla spiccata vivacità stradale che l’ha sempre resa un punto di riferimento nel segmento. Dopo aver provato la versione con cambio manuale, abbiamo testato l’ultima evoluzione della Suzuki Swift equipaggiata con il cambio automatico CVT.

L’impatto visivo rivela una raffinatezza inedita per il modello. La combinazione cromatica bicolore dona una forte personalità alla carrozzeria, mantenendo però un equilibrio lontano da eccessi estetici. Le proporzioni restano compatte e scattanti, con passaruota scolpiti e un frontale affilato che trasmettono dinamismo anche da ferma.

I cambiamenti più evidenti emergono una volta a bordo. L’abitacolo stupisce per la qualità percepita superiore e per un’impostazione moderna: la nuova strumentazione digitale, unita a un posizionamento intuitivo di tutti i comandi, crea un ambiente di guida più accogliente, ergonomico e adulto rispetto al passato. Al centro della plancia campeggia il display touch HD da 9 pollici compatibile con Apple CarPlay e Android Auto wireless, affiancato dalla strumentazione digitale con schermo LCD da 4,2 pollici.

Il cuore della trasformazione è il powertrain mild hybrid da 83 CV, basato sul propulsore 1.2 Dualjet a tre cilindri che sostituisce il precedente quattro cilindri. Nonostante il cambio di frazionamento, le doti di scatto e sprint rimangono inalterate, mentre i consumi di benzina si riducono di quasi il 20%. La sinergia con l’unità elettrica di supporto si avverte soprattutto nelle partenze, dove il sistema rende l’erogazione più pronta e lineare. La batteria al litio gioca un ruolo fondamentale nel contenere emissioni e consumi.

Il comportamento complessivo si traduce in una fluidità di marcia costante, che abbina prestazioni adeguate a costi di gestione ridotti: una combinazione preziosa per chi usa l’auto tutti i giorni. In città la Swift è nel suo habitat naturale. Grazie alle dimensioni contenute e al raggio di sterzata ridotto, muoversi nel traffico e parcheggiare diventa un’operazione semplicissima.

A facilitare la vita contribuiscono lo sterzo diretto e il peso ridotto (poco più di 900 kg), che garantiscono un’elevata maneggevolezza in ogni situazione. Nelle manovre più delicate, retrocamera e sensori di parcheggio offrono la massima tranquillità. Sul fronte comfort, l’assetto è morbido ma preciso, assorbendo bene le sconnessioni urbane e garantendo un livello di marcia superiore a molte concorrenti.

Fuori città la vettura dimostra una solidità e una sicurezza sorprendenti. Il connubio tra leggerezza e sviluppo del telaio offre una stabilità nei tratti misti degna di segmenti superiori, rendendo i percorsi extraurbani piacevoli e coinvolgenti. Anche in autostrada emerge la maturità del 1.2 ibrido, capace di mantenere velocità di crociera senza sforzo e con una rumorosità ben controllata.

Nei lunghi tragitti si apprezza particolarmente il cruise control adattivo, ora più preciso e sensibile, che riduce notevolmente l’affaticamento del guidatore. Un contributo fondamentale alla fluidità arriva dal cambio CVT abbinato al sistema mild hybrid: la trasmissione elimina gli strappi e mantiene costantemente il motore al regime ottimale.

Le partenze sono lineari e il classico effetto “scooterone” tipico dei CVT risulta notevolmente mitigato rispetto al passato. In un segmento sempre più competitivo, la nuova Swift si distingue offrendo risposte concrete sia nell’uso urbano sia in quello extraurbano, puntando su sicurezza, personalità ed efficienza grazie a quel perfetto equilibrio tra modernità e semplicità che da sempre caratterizza il marchio Suzuki.

La Suzuki Swift 1.2 Hybrid Top CVT ha un listino di 24.450 euro