Vespa celebra 80 anni: a Roma il più grande raduno mondiale dal 25 al 28 giugno 2026

Roma si prepara a diventare la capitale mondiale della Vespa in occasione delle celebrazioni per gli ottanta anni di questo iconico scooter italiano. Dal 25 al 28 giugno 2026 arriva infatti VESPA ROMA 2026 - 80 YEARS OF AN ICON, quattro giorni di festa aperti a tutti tra musica, mostre, giochi, ospiti e moltissimo divertimento.

Si tratta del più grande raduno nella storia di Vespa, con decine di migliaia di vespisti attesi da tutto il mondo, pronti a celebrare il simbolo universale di stile, gioia di vivere e libertà. La Città Eterna, che ha accolto da sempre l'anima elegante e cosmopolita di Vespa, ospiterà gli eventi che animeranno la città attraverso momenti di aggregazione e passione.

Il cuore della manifestazione sarà il Foro Italico, in particolare lo Stadio dei Marmi trasformato per l'occasione in Vespa Village. Qui i visitatori potranno scoprire la storia e il futuro del brand attraverso la sfilata di modelli storici e le ultime novità, fashion collection, prodotti lifestyle e merchandising esclusivo nello store dedicato.

L'evento, patrocinato dal Comune di Roma, proporrà un ricco programma. Giovedì 25 giugno alle 13:00 ci sarà il taglio del nastro e l'apertura del Vespa Village, seguiti dalla presentazione della Moneta Celebrativa dell'80° anniversario, realizzata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, e dalla cerimonia di annullo filatelico di Poste Italiane. Verrà inaugurata anche la mostra fotografica "80 Anni di Vespa", curata da Giacomo Bretzel, che illustrerà l'evoluzione stilistica e il valore culturale della Vespa.

Il divertimento proseguirà con musica e animazione a cura di Radio Deejay, presenti con i loro talent e dj set live. Venerdì 26 giugno spazio alle competizioni dedicate ai Vespa Club con il Campionato Europeo Vespa Rally e il Campionato Mondiale di Gimkana. La giornata sarà animata dalle performance live di Radio Deejay e il DJ set di Wad.

Sabato 27 giugno è il momento clou con la Grande Parata: migliaia di Vespa, di ogni epoca e modello, sfileranno tra le vie più iconiche di Roma, regalando uno spettacolo unico e colorato. Nel pomeriggio caccia al tesoro al Village e premiazioni dei campionati Vespa World Club.

Domenica 28 giugno si chiude con il tradizionale Concorso di Eleganza: le Vespa più rare e preziose sfileranno per la gioia degli appassionati. L'evento termina ufficialmente alle 15:00 con la chiusura del Village, sempre accompagnato dall'animazione di Radio Deejay.

Il direttore marketing e comunicazione del Gruppo Piaggio, Davide Zanolini, ha ricordato: "A Roma celebriamo 80 anni non di un marchio ma di uno stile di vita che ha avuto la rara abilità di ispirare generazioni ovunque nel mondo. Sarà una grande festa, con appassionati che arriveranno da tutti i continenti per condividere l'amore per la Vespa e per l'innato senso di libertà che solo lei è in grado di generare. Tutto con quell'inconfondibile stile e quella eleganza che, da sempre, Vespa porta in giro per le strade del mondo".

Numerosi i partner presenti. ENI è Main Partner insieme a isybank, banca digitale del Gruppo Intesa Sanpaolo. Il CEO Antonio Valitutti sottolinea: "Come Vespa negli anni ha reso accessibile l'innovazione nella mobilità a milioni di persone allo stesso modo isybank propone la tecnologia a portata di tutti. Per questo motivo siamo accanto a Vespa per celebrare gli 80 anni di una storia iconica di cui condividiamo i valori, partecipando a questa iniziativa".

DSV sarà Premium Logistic Partner, mentre Radio Deejay ricopre il ruolo di Media Partner. Tra i Premium Partner figurano Moak, Molteni&C, Nestlé con i marchi San Pellegrino e Panna, e TIM. Official Partner sono Dell'Orto, Dreamride (servizi finanziari tra Santander e Gruppo Piaggio), Is Molas Resort, New Era, Playmobil e Rinascente.

L'evento è aperto a tutti e promette quattro giorni indimenticabili per gli appassionati e per chiunque voglia lasciarsi coinvolgere dall'intramontabile fascino Vespa, celebre in tutto il mondo per innovazione, eleganza e libertà.