TotalEnergies e Stellantis rafforzano la partnership per oli motore sostenibili

TotalEnergies e Stellantis estendono la partnership per oli motore ad alte prestazioni e soluzioni sostenibili, coinvolgendo tutti i marchi del gruppo.

TotalEnergies e Stellantis hanno annunciato il rinnovo e l'ampliamento della loro partnership strategica, estendendo la collaborazione a tutti i dieci marchi iconici del gruppo automobilistico. Questa alleanza, basata su oltre cinquant'anni di fiducia e innovazione condivisa, mira a offrire ai clienti le migliori soluzioni per oli motore e lubrificanti ad alte prestazioni.

Fin dalle origini con Citroën, la sinergia tra le due aziende si è evoluta diventando un punto di riferimento per affidabilità, tecnologia e prestazioni nell'industria automobilistica. "È con grande soddisfazione che rinnoviamo la nostra partnership con Stellantis, costruita su oltre cinquant'anni di fiducia e innovazione condivise. Questo nuovo capitolo estende la collaborazione a tutti i marchi Stellantis e rafforza la nostra ambizione comune di promuovere soluzioni di mobilità sempre più sostenibili ed efficienti," ha dichiarato Pierre Duhot, Senior Vice President Lubricants di TotalEnergies.

L'accordo, già rinnovato nel 2021 per alcuni marchi, ora comprende Fiat, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Citroën, DS Automobiles, Opel, Vauxhall e Peugeot. "L'estensione di questa partnership con TotalEnergies riflette il nostro impegno verso qualità, innovazione e sostenibilità in tutti i marchi Stellantis. Combinando competenze tecniche e un approccio orientato al futuro, sviluppiamo soluzioni capaci di rispondere alle esigenze in continua evoluzione dei nostri clienti, in particolare in termini di qualità," ha aggiunto Francesco Abbruzzesi, Head of Parts & Services di Stellantis per l'Enlarged Europe.

La collaborazione si fonda su quattro pilastri chiave: ricerca e sviluppo con focus su innovazione e eccellenza tecnica; competizioni nel motorsport, con oltre cinquant'anni di successi condivisi; supporto after-sales grazie a una rete di concessionari e assistenza qualificata; impegno concreto per la sostenibilità con prodotti eco-progettati e processi produttivi responsabili.

Tra i risultati più significativi, nel 2024 TotalEnergies Lubrifiants ha sviluppato TotalEnergies Quartz EV3R 10W40, il primo olio motore realizzato con basi rigenerate al 100% e approvato dai costruttori, disponibile in versione co-branded con Stellantis SUSTAINera. Questo lubrificante rappresenta un passo avanti nella strategia di circolarità e responsabilità ambientale perseguita dalle due aziende.

Il lancio di una nuova gamma co-branded, composta dalle linee TotalEnergies Quartz MOPAR e TotalEnergies Quartz EV3R MOPAR SUSTAINera, offre ai clienti della rete Stellantis prodotti ufficialmente raccomandati per la manutenzione e la garanzia dei veicoli. Questi oli motore sono progettati secondo le più recenti specifiche armonizzate FPW di Stellantis e assicurano elevati standard di affidabilità, durata e sicurezza per tutto il portafoglio dei marchi del gruppo.

Questa soluzione integrata promette di semplificare le operazioni di manutenzione e massimizzare la protezione e la tranquillità dei clienti Stellantis, con un occhio di riguardo alla sostenibilità e all'innovazione tecnica.