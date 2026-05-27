Mercedes-AMG GT Coupé 4: la rivoluzione elettrica dell'high performance

Mercedes presenta ufficialmente la nuova AMG GT Coupé 4, la sua prima supercar full electric disponibile da oggi in Italia. La sportiva offre due motorizzazioni, identificate come 63 e 55, e tre allestimenti distinti: ADVANCED PLUS, PREMIUM e PREMIUM PLUS. Il prezzo parte da 155.060 euro, segnando l'ingresso di Mercedes-AMG nel segmento delle vetture elettriche ad altissime prestazioni.

La Mercedes AMG GT Coupé 4 rappresenta la massima espressione della performance elettrica della Stella, ridefinendo il concetto stesso di prestazione a partire dal design, con un look innovativo e di rottura, ma allo stesso tempo coerente con stilemi del Brand.

Sviluppata su una nuova piattaforma high performance chiamata AMG.EA, questa coupé interpreta lo spirito pionieristico di Affalterbach con tecnologie all'avanguardia e numerose innovazioni. Cuore della vettura è un inedito concetto di propulsione totalmente elettrico, che enfatizza le prestazioni grazie a motori a flusso assiale e una batteria ad alte prestazioni. Il risultato è un sistema capace di sprigionare una potenza di picco impressionante e mantenerla con continuità, fissando nuovi benchmark nel segmento delle auto sportive elettriche.

Il progetto nasce dalla convergenza del know-how maturato nell'hypercar AMG ONE e nel mondo della Formula 1, grazie alla collaborazione degli ingegneri AMG di Affalterbach e della divisione High Performance Powertrains a Brixworth. Questo permette alla AMG GT Coupé 4 di unire competenze d'eccellenza, dando vita a un'auto che si ispira anche dai suoi recenti successi in pista con il team Mercedes-AMG PETRONAS F1.

La nuova GT Coupé 4 si distingue non solo per le sue prestazioni, ma anche per un design audace e riconoscibile, che rompe gli schemi pur rimanendo fedele all'identità Mercedes. L'attenzione alla ricerca e sviluppo ha portato alla realizzazione di un modello che promette di ridefinire i limiti delle vetture high performance elettriche.

Con questa vettura, Mercedes-AMG si conferma tra i protagonisti dell'evoluzione della mobilità elettrica sportiva, proponendo una coupé che sintetizza tecnologia racing, know-how ingegneristico e innovazione stilistica, offrendo al pubblico un nuovo punto di riferimento in termini di prestazioni, design e tecnologia.