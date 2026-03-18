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T.ur Iceland Hydroscud: la giacca da moto perfetta per il touring e l’adventure riding in ogni condizione

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La nuova T.ur Iceland Hydroscud si presenta come una delle novità più interessanti nel panorama dell’abbigliamento tecnico per motociclisti, pensata per chi affronta viaggi a medio e lungo raggio ma anche per chi vive la moto ogni giorno, senza lasciarsi fermare da un meteo imprevedibile. Progettata per il touring e l’adventure riding, questa giacca unisce funzionalità avanzate, sicurezza certificata e un design distintivo ispirato ai colori della bandiera islandese.

Il richiamo cromatico al blu, ghiaccio e rosso non è casuale: l’Islanda rappresenta una delle mete più affascinanti e impegnative per i motociclisti, e proprio da questa suggestione nasce una giacca pensata per affrontare ogni tipo di condizione climatica. Non a caso, la Iceland Hydroscud è anche la prima giacca in blu acceso della collezione T.ur, segnando un punto di svolta stilistico per il brand.

Uno degli elementi chiave della nuova giacca è il sistema Airflow on Demand, progettato per garantire il massimo controllo della ventilazione. Quando le temperature aumentano, le due prese d’aria anteriori e quella posteriore permettono di modulare con precisione il flusso d’aria grazie a pratiche zip. L’apertura ampia delle prese consente di scoprire quasi completamente la parte superiore del busto, assicurando una gestione del comfort termico efficace anche durante la guida più dinamica. A questo si aggiungono ulteriori prese d’aria sugli avambracci, studiate per aumentare ulteriormente l’ingresso di aria fresca.

Sul fronte della sicurezza, la T.ur Iceland Hydroscud si distingue per la certificazione Classe AA secondo la normativa EN 17092:2020, un elemento fondamentale per chi cerca protezione senza compromessi. La struttura della giacca integra tessuti tecnici come il Polystrong 600D e 450D con trattamento Drop Safe, rinforzi in Ripstop e rete Xtr-M ad alta tenacità, offrendo una resistenza elevata all’abrasione. Le protezioni EASYFLEX di livello 2 su spalle e gomiti garantiscono un ulteriore livello di sicurezza, mentre la possibilità di inserire un paraschiena di livello 2, grazie alla tasca dedicata, completa un sistema protettivo altamente affidabile. Le zone riflettenti ad alta visibilità contribuiscono inoltre ad aumentare la sicurezza durante la guida notturna o in condizioni di scarsa illuminazione.

Grande attenzione è stata dedicata anche alla vestibilità. La giacca offre numerose regolazioni su braccia, fianchi e fondo, oltre a un collo con inserto soft e chiusura micrometrica che migliora il comfort durante l’utilizzo prolungato. La praticità è garantita da due tasche anteriori waterproof, un ampio tascone posteriore e diverse tasche interne, ideali per trasportare oggetti personali, documenti e dispositivi elettronici. Il sistema di connessione con i pantaloni tramite zip universale consente infine di migliorare la protezione contro pioggia e freddo nella zona lombare.

Disponibile presso i rivenditori autorizzati e sull’eCommerce ufficiale T.ur, la Iceland Hydroscud è proposta nel colore Ice-Blue, nelle taglie dalla S alla 3XL, al prezzo di 359,99 euro. Una soluzione completa che rappresenta una sintesi perfetta tra qualità, sicurezza e comfort, pensata per accompagnare ogni motociclista in qualsiasi avventura.

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